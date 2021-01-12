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بعد المصالحة.. خطورة غير متوقعة من الإمارات تجاه قطر

أرشيفية
أرشيفية
 
الثلاثاء، 12-01-2021 08:05 م الطيب حسين
تسارع الإمارات في اتخاذ خطوات إيجابية تجاه قطر في ظل المصالحة التي تمت مؤخرًا بالمملكة العربية السعودية.

جاء هذا بعدما أعلنت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي اليوم زيادة عدد الدول والمناطق والأقاليم المسموح بالسفر منها إلى أبوظبي مباشرة دون الاحتياج لاتخاذ إجراءات الحجر الصحي، بعدما أضافت قطر ليرتفع عدد الدول والمناطق والأقاليم ضمن القائمة الخضراء من 16 إلى 17.

وبحسب آخر تحديثات الدائرة، تشمل القائمة حالياً كلاً من الصين، الكويت، المملكة العربية السعودية، بروناي، تايبيه، تايلاند، جزيرة آيل أوف مان، جمهورية ساو تومي وبرينسيب، سانت كيتس ونيفيس، سلطنة عمان، قطر، كاليدونيا الجديدة، ماكاو (مناطق جمهورية الصين الشعبية الإدارية الخاصة)، منغوليا، موريشيوس، نيوزيلندا وهونج كونج (مناطق جمهورية الصين الشعبية الإدارية الخاصة).

وذكرت الدائرة أن تحديث القائمة يتم بناء على تطورات انتشار فيروس «كوفيد19» عالمياً، موضحة أنه قد تتغير أسماء الدول المصرح بها.

وعاودت أبوظبي اعتباراً من 24 ديسمبر الماضي استقبال السيّاح الدوليين رسمياً وذلك بعد تحديث لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي الإجراءات المطبقة بما فيها إجراءات دخول الزوار الدوليين.
 

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