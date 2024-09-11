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بعد الفيديو الجرئ.. إنجي علي تظهر مجددًا مع خالد سليم والأخير: بارك الله فيكي

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الأربعاء، 11-09-2024 02:16 م


نشرت الإعلامية إنجي علي مقطع فيديو يجمعها بالمطرب خالد سليم وزوجته خيرية علي وهو يغني "عشنا قد إيه".

وعلقت إنجي، على مقطع الفيديو، الذي شاركته لجمهورها، عبر حسابها على موقع "انستجرام": "عشرة العمر".

وظهر الثلاثي في الفيديو وهم يرقصون على أغنية خالد سليم "عشنا قد إيه" من فيلم "سنة أولى نصب" في حالة من السعادة، خاصة بعد الجدل الذي انتشر الفترة الماضية، بسبب ظهور إنجي علي مع خالد سليم في أحد شواطئ الساحل الشمالي بملابس البحر، وشائعة زواجهما.

خيرية علي علقت على الفيديو، وكتبت: "أحبك إلى الأبد"، كما تفاعل زوجها خالد سليم، وعلق: "صداقتي هي حياتي، بارك الله فيكم وأدام صداقتنا إلى الأبد".

وتداول رواد مواقع التواصل، الفيديو الذي يجمع الثنائي إنجي علي وخالد سليم على البحر، وغنى فيه الأخير مقطع من أغنية "بلاش الملامة"، وظهرت "إنجي" مرتدية "كاش مايوه" وتغني وترقص على الأغنية مع خالد سليم.

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