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موكا حجازي تفجر مفاجأة في اعترافاتها أمام النيابة

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موكا حجازي
Native
الجمعة، 09-07-2021 12:02 ص

ألقت قوات الأمن القبض على "موكا حجازي"، بعد تداول فيديوهات لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على نطاق واسع وهي تؤدي رقصات وحركات مثيرة شبه عارية.
واعترفت فتاة التيك توك موكا حجازي امام جهات التحقيق عقب القبض انها تبث الفيديوهات المنافية للآداب رغبه منها فى الثراء السريع  .
وقالت موكا حجازي انها أنشأت حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعى تيك توك وانستجرام وبدأت البث لمقاطع الفيديوهات الخادشة للحياء بغرض الشهرة وتحقيق أرباح .
وأضافت ان أحد الاشخاص قام بمساعدتها في تصوير تلك المقاطع وبثها على مواقع التواصل الاجتماعى وتحقيق نسب مشاهدة، كما اعترفت بممارستها الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.
كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على فتاة «تيك توك» لقيامها بإنشاء حساب إلكترونى، وبثها- خلاله- مقاطع فيديو خادشة للحياء عبرتطبيقات « تيك توك وإنستجرام ويوتيوب ».
 

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