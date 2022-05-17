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بشار الأسد يصدر عفوًا عن أصالة وجمال سليمان

أصالة-نصري،-جمال-سليمان
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Teads
الثلاثاء، 17-05-2022 09:51 ص

شمل العفو الرئاسي الذي أصدره رئيس النظام السوري بشار الأسد، عن جميع المطلوبين أو المعارضين غير المتورطين بجرائم قتل، عدداً من الفنانين الذين عارضوا النظام، وانتقلوا للعيش في الخارج.
وحسب موقع الفن، فإن من ضمن الفنانين الذين شملهم عفو "الأسد"، الفنان السوريجمال سليمان، والفنانة أصالة نصرى.
وعن إمكانية عودة الفنانين إلى وطنهم مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، نقل الموقع عن مصادر، أن جمال أن سليمان لم يتخذ اي خطوة توحي بالعودة الى سوريا، كما هو حال الفنانة السورية أصالة.

جمال سليمان كان قد التقى اسرته في السويد بعد غياب طويل و يبدو ان التفكير الجدي بالعودة الى سوريا لم يتحول بعد الى قرار جدي خصوصاً ان سليمان حصل على فرص عمل في مصر و دول اخرى فاقت كل الاعمال التي شارك فيها في سوريا .
 

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