الخميس 12 مايو 2022
توقيت مصر 13:44 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

إنجي خوري: مستعدة أتوب وألبس الحجاب مقابل الزواج من هذا الفنان (فيديو)

بعد طلاقها من رجل أعمال معروف.. تسريب فيديو «فاضح» لمودل سعودية شهيرة

صدمة.. ابنة عمرو دياب تظهر بالملابس الداخلية

الجنيه يسجل أعلى ارتفاع له مقابل الدولار

شاهد.. معلمة ثانوي تستعين بـ 20 بودي جارد والكشف عن السبب

بعد غضب الأهلي.. بيان من الـ«كاف» بشأن ملعب نهائي أفريقيا

الجيش: التحفظ على جثث التكفيريين لحين تسليمهم لذويهم

مفاجأة.. كهربا في الأهلي خلال أيام ووكيل أعماله يكشف ما حدث

استشهاد لواءين ومجندين بعد مطاردة «مستريح أسوان»

الإعدام لشقيقين وحبس فتاة 15 عامًا

ADS
 

اشتعال الحرب بين أصالة وفجر السعيد.. والأخيرة تكشف سبب كرهها الشديد لها

download
ا
Native
Teads
الثلاثاء، 10-05-2022 10:20 ص
حدث سجالاً كلامياً بين الفنانة السورية أصالة والإعلامية الكويتية فجر السعيد بعدما شنت الأخيرة هجوم عنيف عليها.
وكانت فجر السعيد قد قالت خلال برنامج غبقة للفجر مع الإعلامية مي العيدان، أن لديها خلافا شخصيا مع أصالة حاليا،وقالت أنها إدعت وفاتها خلال مرضها الذي دخلت العناية المركزة على إثره قبل عامين.
وتابعت: "عندي خلاف شخصي مع أصالة حاليا، عندما كنت مريضة أصالة نشرت تغريدة طلبت فيها الدعاء وأعلنت وفاتي، ولم تكتفِ بإعلان وفاتي ولكنها أعلنت وفاتي على إثم وكأنني مسيئة وكأنها السيدة زينب".
وتحدثت السعيد عن موضوع حذف أصالة منشور إعلان وفاتها، بعدإتصال المستشفى التي كانت فجر تخضع للعلاج فيها.
وقالت فجر السعيد أثناء المقابة أنها لن تغفر لأصالة طيلة حياتها، بسبب ترويج شائعة وفاتها ووصف خاتمتها بالسيئة.
وتابع: "كل شيء ممكن تغفريه إلا الشماتة، خاصة يا أصالة أنك تعرضت للشلل وضاعت بلدك وتم طردك من بلدك ومريتي بمشاكل عديدة".
وردت أصالة على فجر السعيد بطريقة غير مباشرة كما اعتبر المتابعون من خلال منشور شاركته عبر صفحتها الخاصة في موقع التواصل الإجتماعي وكتبت:"اللي على راسه بطحه وزعل مفكّر ماشملته بأغنيتي شكراً بصحّح له وشكراً حتى للّي مابيعضّ لو ماعوّيتوا ماكنت أنا كلّ هالسنين موجوده".
كما وكانت أصالة قد شاركت منشور لـ عادل علي بن علي كتب فيه:"عند كل درجة من درجات النجاح ستجد كلباً في انتظارك !" وعلقت عليه:"بس الحمد لله إنهم بيعوّو مابيعضّوا"
ودخلت الإعلامية الكويتية مي العيدان في السجال الكلامي حيث شاركت منشور أصالة الذي يتعلق بالكلاب وكتبت:"انتي هيييييه … من تقصدين لايكون آنا عشان اذا تقصديني عندي رد واذا ما تقصديني ممكن اطوفها لج".
شاهد من هنا :
 

إقرأ ايضا

FNCznv1akAIaSZU

إنجي خوري: مستعدة أتوب وألبس الحجاب مقابل الزواج من هذا الفنان (فيديو)

Capture

بعد طلاقها من رجل أعمال معروف.. تسريب فيديو «فاضح» لمودل سعودية شهيرة

images

صدمة.. ابنة عمرو دياب تظهر بالملابس الداخلية

أخبار متعلقة

images (4)

شاهد.. خلاف ومشاداة بين مرشد الإخوان وعبدالمنعم أبوالفتوح

Capture

مي العيدان بتعليق صادم على صورة «بطن» أصالة