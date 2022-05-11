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بسبب مرضه.. فنان شهير يعلن اعتزال التمثيل على الهواء بكلمات مؤثرة

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الأربعاء، 11-05-2022 02:02 م

أعلن الفنان حسين أبو حجاج، اعتزاله التمثيل على الهواء، نظرا لظروفه الصحية، بكلمات مؤثرة، قائلًا" حد يكره الشغل؟.. بس انا خلاص مبقتش قادر اشتغل".
فيما استثنى "أبوحجاج"، من قراراه مسلسل "الكبير أوي" حال تقديم جزء جديد منه.
وقال أبو حجاج، في حواره مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة" على قناة "etc": "أنا مش هشتغل تاني غير مع أحمد مكي، أنا عندي ظروف صحية ومش هقدر أشتغل تاني، كل واحد بياخد نصيبه، وأنا نصيبي جه لحد كده، وأنا كده تمام، خلاص بقى، ربنا مش مقدرلي أكتر من كده، ولو مكنش عندي ظروف صحية كنت هستكمل مشواري عادي".
أضاف: "مسلسل (الكبير أوي) استثناء، أستاذ أحمد مكي لو احتاجني أنا تحت أمره، أحمد مكي برغم نجوميته إلا أنه مش عامل نفسه نجم على أي حد بيشتغل معاه، والكلام ده أنا مشوفتوش في أي حد تاني".
اختتم: "أنا قاعد في البيت مش قادر أشتغل.. أنا هكره أشتغل؟ أنا مش هكره، لكن رحم الله امرَأً عرف قدر نفسه".
يذكر أن آخر أعمال حسين أبو حجاج مسلسل "الكبير أوي ج6" مع النجم أحمد مكي في رمضان 2022.
 

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