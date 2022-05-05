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مي العيدان بتعليق صادم على صورة «بطن» أصالة

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الخميس، 05-05-2022 11:45 ص

أثارت صورة وفيديو للفنانة السورية أصالة نصري تم تداولهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، موجة واسعة من الجدل، في حفل عيد الفطر الذي أقيم في الرياض.
وظهرت أصالة في الصورة مع بروز واضحة في منطقة البطن، ما فجر التساؤلات حول مكانية حملها من زوجها الشاعر العراقي فائق حسن.
لكن الإعلامية الكويتية مي العيدان،علقت بقدر من السخرية قائلة عبر على حسابها في «تويتر»: « انتو من صجكم مرة عمرها ٥٢ سنة وينها وين الحمال . . ياحبايبي هذا الكرش كرش رمضان من كثر ماكلت عصملية ومجدرة ومقلوبة».
يذكر أن عاصفة من الجدل حدثت أخيرا بعد تداول خبر انفصال أصالة عن زوجها وهو أمر نفته الفنانة السورية ونشرت صورة في «إنستجرام»، وكتبت عليها: «الحمد لله نحنا مع بعض ولبعض».
 

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