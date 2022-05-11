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بسبب ملابسها العارية.. الجمهور وشرطة المكسيك يطاردان مايان السيد

بل
مايان السيد
Native
Teads
الأربعاء، 11-05-2022 10:02 ص


كشفت كل من الفنانة مايان السيد وصديقتها أميرة أديب، ابنة المخرج عادل أديب والفنانة منال سلامة، عن تعرضهما لعدد من الأزمات والمشاكل داخل دولة المكسيك.
ونشرت أميرة أديب، مقطع فيديو لها بصحبة مايان السيد، عبر خاصية ستوري على موقع إنستجرام، كشفت من خلاله عن ملاحقة الشرطة المكسيكية لهما، قائلة: «البوليس عايز يقبض علينا كل خمس دقايق، وقفنا مرتين».
وقالت  مايان: كل 5 دقايق البوليس عايز يقبض علينا، وكان عندي من يومين برد، وكنت بموت، وحد يقولي إيه ده، ديه قرصه تعبان".


وتصدَّرت الممثلة الشابة مايان السيد، محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي مؤخرًا، على إثر الصور التي تنشرها عبر السوشيال ميديا، خلال جولتها في المكسيك، وارتدائها عددًا من الفساتين والملابس العارية.
ولم تكن مايان تعلم أن تلك الصور ستعرضها لانتقادات من بعض متابعيها عبر موقع تبادل الصور، مذكرين إياها بأدائها لمناسك العُمرة قبل أسابيع.

انتقادات حادة
فور نشر صور مايان في المكسيك، تعرضت لانتقادات واسعة بسبب صورها التي ظهرت فيها بإطلالات جريئة، حيث ارتدت فساتين صيفية تكشف أجزاء من جسمها، فهاجمها الجمهور، خاصة أنها كانت قد أدت العُمرة قبل فترة قليلة في مدينة مكة المكرمة.



ميان ترد بالتجاهل
علقت مايان السيد، على الانتقادات التي واجهتها، بعد نشر صورها على إنستجرام، بتغريدة لها عبر تويتر.
وكتبت مايان عبر حسابها: "اكتشفت أنه حينما تختار التجاهل وعدم إعطاء أي أهمية للتعليقات السلبية أو مساحة لحكم الغير عليك، فإنك تصبح أكثر سعادة وتعيش بحرية، هذا يغير حياتي إلى الأفضل".
وقالت "مايان" في تغريدة أخرى: "أنا أحب دعم الآخرين كثيرًا ولا أتوقع شيئًا في المقابل، أنا في الحقيقة أحب ذلك عني".
فيما نوهت "مايان" خلال تغريدة ثالثة، إلى أنها مريضة، وتعتني بها خلال الرحلة صديقتها الفنانة الشابة أميرة أديب.


 

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