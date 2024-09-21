السبت 21 سبتمبر 2024
توقيت مصر 18:55 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

ولي أمر يتهم محمد رمضان بتمكين نجله من صفع ابنه ويكشف تفاصيل الواقعة

عمرو أديب: حسن نصر الله قدامه خيارين أصعب من بعض

بسبب "لايف تركيا".. نورهان تعتذر لجمهورها: "سامحوني لو ضايقت أي حد"

احذر.. تناول الشاي بهذه الطريقة

رقم مفاجئ.. دار الإفتاء تحدد قيمة "الدية الشرعية" في قضية أحمد فتوح

"بيوصل خمور لأمها وعاشرها مرة برضاها".. مفاجأة في اعترافات مغتصب سودانية بالجيزة

هجوم سيبراني جديد من إسرائيل يقتل 20 ويصيب المئات في لبنان

فتوح يرد على شقيق الضحية ويتعهد بهذا الأمر.. ومنصات الزمالك ترفض نشر صوره

سمية الخشاب بتروح له البيت..التيجاني يكشف بالأسماء علاقته بالفنانين

شاهد.. إمام عاشور بعد سقوط زوجته:"إمشي بالراحة".. وترد:" أنا لابسة كعب"

بسبب "لايف تركيا".. نورهان تعتذر لجمهورها: "سامحوني لو ضايقت أي حد"

AA1qVc4X
نورهان
السبت، 21-09-2024 02:58 م
عادت الفنانة نورهان لمواقع التواصل الاجتماعي مرة أخرى بعد غيابها الفترة الماضية، ونشرت صورة جديدة عبر حسابها على "انستجرام" كشفت خلالها السبب وراء ابتعادها عن "السوشيال ميديا" بعد خروجها في بث مباشر خلال رحلتها من تركيا.

وعلقت نورهان: "الحمد لله رب العالمين عدت بعد غياب أكتر من أسبوع عن السوشيال ميديا، واللي كان الحقيقية فيه راحة كبيرة، وده كان بسبب كسر تليفوني بعد مباشرة اللايف اللي طلعته من تركيا وكنت فيه بشكر ربنا على نعمه عليا".

وأضافت: "المهم اكتشفت أن احنا حرفيًا حياتنا كلها جوة حتة الجديدة دي ومرهونة بيها، تعرضت لمواقف صعبة جدًا ومريت بأوقات كتير منها جميلة وكتير منها بشعة لكن ربنا دايمًا كريم معايا، بشكر الأستاذة ماهي من مصر اللي انقدتني وأنا قاعدة على الأرض لوحدي في مطار لوس أنجلوس بقالي 4 ساعات بعيط ومش لاقية أي وسيلة نجاة".
ووجهت اعتذارًا لجمهورها قائلة: "بعتذر لو كنت متهورة في اني طلعت لايف من تركيا ومقتنعة أنها غلطة، وخدت جزائي عنها كويس أوي، حقيقي لو ضايقت أي حد حقكوا عليا، هحكيلكوا كل أحداث الأسبوع اللي فات في البوستات القادمة ويارب محدش يزعل، ده هيكون والله مجرد سرد للأحداث عشان دي خطوات مهمة في شغلي مفيهوش أي نوع من أنواع التفاخر والتباهي والله على ما أقول شهيد".

واختتمت حديثها قائلة: "كلنا والله واخدين حقنا نفس ال 24 قيراط، بس فيه ناس مش بتحب تحكي الحاجات الوحشة اللي بتحصلها ولا بتحب تتاجر بألمها ولا تستعذب الابتزاز العاطفي، وبتحب تحكي الحاجات الحلوة فقط وتظهر الامتنان الحقيقي وتؤمن بـ واما بنعمة ربك فحدث، وأنا منهم سامحوني لو ضايقت أي حد".

إقرأ ايضا

AA1qTW5J

ولي أمر يتهم محمد رمضان بتمكين نجله من صفع ابنه ويكشف تفاصيل الواقعة

AA1iEtnG

عمرو أديب: حسن نصر الله قدامه خيارين أصعب من بعض

AAXNLVQ

احذر.. تناول الشاي بهذه الطريقة

أخبار متعلقة

ه

بعد 13 سنة بالحجاب.. حلا شيحة تصدم الجميع بصور عارية

2024_9_2_12_7_42_964

بعد الفيديو الجرئ.. إنجي علي تظهر مجددًا مع خالد سليم والأخير: بارك الله فيكي

2018_12_9_9_52_57_20

سعد الدين الهلالي يدافع عن إلهام شاهين في أزمة "صلاة المخرج"

2024_9_1_23_32_2_962

خالد منتصر يهاجم هلا رشدي: "مش منتظرين رأي فضيلتك"

2474118_0

قتلت أم انتحرت؟.. إيناس الدغيدي ترد على طريقة وفاة سعاد حسني

AA1pBvyR

محمد رمضان في أزمة جديدة بسبب «مش فاضي»