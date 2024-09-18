بعد 13 سنة بالحجاب.. حلا شيحة تصدم الجميع بصور عارية





شاركت الفنانة حلا شيحة متابعيها، أحدث ظهور لها من داخل منزلها بواسطة هاتفها المحمول، وظهرت بالصور بعدة إطلالات مختلفة.

ونشرت الصور، عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "لأني بحب التصوير دي صور في البيت ومن غير فلتر ونور بسيط وبصور بالتليفون، بحبكم كلكم، هوايتي الجديدة المفضلة، أتمنى لكم سهرة سعيدة".

وجاءت تعليقات الجمهور بالنقد من بينهم: "13 سنة حجاب ونقاب وصلاة وحج وعبادة، وأربع سنوات خلع وعري وبكيني، يا ترى في كام سنة هتمحي الحسنات بتبديل السيئات، الحجاب فرض من الله وليس من العبد والستر يوم الأرض ويوم العرض برضه من الله مش الناس، ربنا يهدي الجميع".

لترد عليها قائلة: "هو كل الناس كده وده الطبيعي، بس أنتوا بتنسوا أننا بشر مش ملايكة".