بسبب«البطانة».. فنانة شهيرة تعتذر للجمهور عن فستانها في مهرجان الجونة

الإثنين، 18-10-2021
10:25 ص
بعد تلقيها العديد من الإنتقادات حول إطلالتها في إفتتاح مهرجان الجونة
السينمائي 2021، أطلت الفنانة العراقية شذى حسون
على متابعيها لتكشف عن السبب
وراء ظهور فستان
ها بهذا الشكل، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.
وعلقت حسون قائلة :"الفستان
الذي نسي الشعب المهرجان، وركزوا عليه،
روعة وأعرف شنو ده أقول صار مشكلة في البطانة
، والغلط اني لما جربته كان من دون
بطانة
، ولكن إحتراماً للشعوب حطينا بطانة
بس كانت غلط وأني أعتذر وحقكم، غلطة
الشاطر بألف وبعوضها الأيام الجاي وعد".