الجمعة 29 أكتوبر 2021
توقيت مصر 13:51 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

يصور الفتيات في غرفة "البروفة".. ضبط صاحب محل ملابس بالجيزة بصور فاضحة

تركي آل الشيخ ينفعل بسبب إعلان شارك فيه بيومي فؤاد في السعودية: تافه ووقح

وزارة التموين تعلن رفع الزيت من الدعم

توحيد الامتحانات.. وزير التعليم يصدر قرارًا عاجلًا

لصوص لكن أغبياء.. سارقي الهواتف يفضحون أنفسهم بأخطاء ساذجة

الأهلي يكشف سبب استبعاد محمد شريف وكهربا من مباراة الإسماعيلي

"بيرفض اتعرى".. طلاق مصطفى فهمي و فاتن موسى

أطعمة شائعة تسبب السرطان وتحذيرات بتناول اكثر من نص كيلو لحم

تطور خطير.. 40 ألف إصابة و1150 وفاة بكورونا في روسيا خلا 24 ساعة

«فرانس فوتبول»: 3 أسباب تُبعد «صلاح» عن الفوز بالكرة الذهبية

ADS
 

من هي المحجبة الوحيدة في مهرجان الجونة؟

Capture
محجبة
Native
الأحد، 17-10-2021 09:48 ص

حالة من الجدل والتساؤلات انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب ظهور إحدى المشاركات في مهرجان الجونة مرتدية الحجاب، حيث كانت الوحيدة من بين المشاركات في المهرجان التي ترتدي حجابًا.
وبين الزحام والفساتين الجريئة على السجادة الحمراء، أطلت امرأة بفستان محتشم بأكمام مرتدية حجابها، ووقفت تلتقط الصور مثل بقية النجمات على الريد كاربت لكن كانت لها إطلالة أخرى مختلفة تماماً زينتها بحجابها، لتصبح المرأة الوحيدة المحجبة في مهرجان الجونة، وأثارت تساؤلات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار صورها بشكل هائل .
المتابعين شككوا في صورتها بالحجاب، واعتقدوا أنها معدلة بالفوتوشوب، لكن الصورة كانت حقيقة بالفعل وتبين أن المرأة المحجبة هي الأردنية نادين سمرة، نائب رئيس الأعمال الرقمية لشركة "زي" للمشاريع الترفيهية في الشرق الأوسط وأفريقيا.
تشغل نادين سمرة منصب مدير عام منصة «وياك» التابعة لشركة «زي انترتينمنت»، والتي أطلقت عام 2017 منصة عربية للبث الرقمي والفيديو عند الطلب، حيث تحتوي على أكثر من 15 ألف ساعة من المحتوى العربي والهندي «مدبلج أو مترجم» للعربية.
وتدير نادين سمرة جميع الأنشطة والأعمال الرقمية في الشركة، وقد ركَّزت في السنوات الأخيرة على تأسيس وإنتاج الأعمال الرقمية، وأهمها بناء منصات فيديو كاملة لتقديم البث الرقمي والفيديو عند الطلب عبر عدة وسائط؛ «الهواتف الذكية، أجهزة الاستقبال التلفزيوني، مشغلات البث».
شغلت نادين سمرة سابقاً منصب رئيس الأعمال الرقمية في مجموعة «إم بي سي»، وقامت بإدارة الكثير من الأعمال الرقمية الناجحة في المنطقة منها: منصة «شاهد.نت» والموقع الرسمي لمجموعة «إم بي سي».


 

إقرأ ايضا

hqdefault

يصور الفتيات في غرفة "البروفة".. ضبط صاحب محل ملابس بالجيزة بصور فاضحة

2019_9_16_1_20_8_852

تركي آل الشيخ ينفعل بسبب إعلان شارك فيه بيومي فؤاد في السعودية: تافه ووقح

زيت-التموين

وزارة التموين تعلن رفع الزيت من الدعم

أخبار متعلقة

6169451e4c59b7393e05efa0

نجلاء بدر عن أزمة فستانها: لو أقصد اتعرى كنت فتحت النص التاني

حريق-الجونة-1634120703-0

ساويرس يكشف سبب حريق «مهرجان الجونة»

420211015038504705398

فنانة شهيرة في موقف محرج بعد ظهور منطقة حساسة أثناء نزولها من السيارة

Capture

بدون بطانة.. فنانة شهيرة ترتدي نفس فستان رانيا يوسف وتثير الجدل