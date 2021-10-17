من هي المحجبة الوحيدة في مهرجان الجونة؟

الأحد، 17-10-2021
09:48 ص
حالة من الجدل والتساؤلات انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب ظهور
إحدى المشاركات في مهرجان الجونة
مرتدية الحجاب، حيث كانت الوحيدة من بين
المشاركات في المهرجان التي ترتدي حجابًا.
وبين الزحام والفساتين الجريئة على السجادة الحمراء، أطلت امرأة بفستان
محتشم بأكمام مرتدية حجابها، ووقفت تلتقط الصور مثل بقية النجمات على الريد كاربت
لكن كانت لها إطلالة أخرى مختلفة تماماً زينتها بحجابها، لتصبح المرأة الوحيدة
المحجبة
في مهرجان الجونة
، وأثارت تساؤلات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد
انتشار صورها بشكل هائل .
المتابعين شككوا في صورتها بالحجاب، واعتقدوا أنها معدلة بالفوتوشوب، لكن
الصورة كانت حقيقة بالفعل وتبين أن المرأة المحجبة
هي الأردنية نادين سمرة، نائب
رئيس الأعمال الرقمية لشركة "زي" للمشاريع الترفيهية في الشرق الأوسط
وأفريقيا.
تشغل نادين سمرة منصب مدير عام منصة «وياك» التابعة لشركة «زي انترتينمنت»،
والتي أطلقت عام 2017 منصة عربية للبث الرقمي والفيديو عند الطلب، حيث تحتوي على
أكثر من 15 ألف ساعة من المحتوى العربي والهندي «مدبلج أو مترجم» للعربية.
وتدير نادين سمرة جميع الأنشطة والأعمال الرقمية في الشركة، وقد ركَّزت في
السنوات الأخيرة على تأسيس وإنتاج الأعمال الرقمية، وأهمها بناء منصات فيديو كاملة
لتقديم البث الرقمي والفيديو عند الطلب عبر عدة وسائط؛ «الهواتف الذكية، أجهزة
الاستقبال التلفزيوني، مشغلات البث».
شغلت نادين سمرة سابقاً منصب رئيس الأعمال الرقمية في مجموعة «إم بي سي»،
وقامت بإدارة الكثير من الأعمال الرقمية الناجحة في المنطقة منها: منصة «شاهد.نت»
والموقع الرسمي لمجموعة «إم بي سي».