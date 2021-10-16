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نجلاء بدر عن أزمة فستانها: لو أقصد اتعرى كنت فتحت النص التاني

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نجلاء بدر
Native
السبت، 16-10-2021 09:53 ص

في أول تعليق للفنانة نجلاء بدر، عقب الجدل الذي أثارته بفستانها الجرئ في مهرجان الجونة السينمائي، قالت إنها لم تفكر أن فستانها سيكون الأكثر عراة أو جرأة.
وأضافت في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة "MBC مصر"، أمس الجمعة: "أنا ماليش في التريند وأول مرة أواجه حاجة زي كده في حياتي.. أنا اخترت أحلى فستان ومفكرتش إنه الأكثر عراء أو جرأة".
وتابعت: "الصورة مختلفة في الكاميرات.. الفستان فيه قماشة فيليه بس مش باينة في الكاميرات، وزمايلي قالولي إنتي لابسة قطعة فنية". وأردفت: "أنا مش أقصد اتعرى وإلا كنت هافتح النص التاني من الفستان".
وأضافت : مواصفات العري غير موجودة في الفستان لإن منطقة الصدر متغطية.. أنا فوجئت واتخضيت باللي حصل.. الناس بتقولي هو المثلث ملزوق بغرا ولا كلّة.. وأنا الحمد لله حافظت على البطانة".
 

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