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ساويرس يكشف سبب حريق «مهرجان الجونة»

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حريق الجونة
Native
الأربعاء، 13-10-2021 02:47 م

كشف مالك منتجع الجونة رجل الأعمال سميح ساويرس عن السبب الذي أدى إلى الحريق الكبير في القاعة الرئيسية لمهرجان الجونة السينمائي، الخميس.
وقال سميح ساويرس، إن ماسا كهربائيا وراء الحريق الذي نشب في قرية الجونة.
واستبعد ساويرس مؤسس قرية الجونة السياحية، في تصريحات صحفية، تأجيل أو إلغاء مهرجان الجونة السينمائي بسبب الحريق، مشيرا أن افتتاح المهجران سيتم في موعده المحدد وهو مساء الخميس.
وقال ساويرس في تصريحات صحفية: "الحريق كان بسبب ماس كهربائي في أحد المحلات الخارجية ولكنه أثر على المنطقة التي يقام فيها الاحتفال الخاص بعد انتهاء حفل الافتتاح، المسرح نفسه الذي يقام عليه الحفل الرسمي لم يتأثر".
 

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