الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
توقيت مصر 15:58 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

شاهد.. لحظة التحرش بـ نادين شرارة بشارع قصر العيني

نزار الفارس يفاجئ فيفي عبده بسؤال صادم على الهواء (فيديو)

شوبير يفاجئ الجميع: استبعاد نجم الزمالك من منتخب مصر

خمسيني يتحرش بقاصر في مكان عام بالرياض والشرطة تكشف هويته

بسبب اعتناقها المسيحية.. شاب يقتل والدته ويتخلص من جثتها

محمد الشناوي يُطلق زوجته بعد 11 عامًا من الزواج

شاهد.. إلهام شاهين تسخر من فتاة وقفت خلفها تنفعل أثناء التصوير معها

سيرين عبدالنور تنشر صورتها بـ مايوه جريء وتغلق التعليقات

ماشية بالحب.. تعليق مفاجئ من إبراهيم سعيد بشأن شوقي غريب

دولة عربية تصدر قانونًا بإعدام من يُشجع على التطبيع مع إسرائيل

ADS
 

بسبب اعتناقها المسيحية.. شاب يقتل والدته ويتخلص من جثتها

f37477cd-b676-43d0-a7c7-01197405d88a
h
Native
الثلاثاء، 28-09-2021 01:09 م

أقدم شاب عشريني من فلسطين، على ارتكاب جريمة قتل بشعة بحق والدته و إخفاء جثتها في الشهر الماضي، بعد أن تحولت من الإسلام للديانة المسيحية.
و بحسب لائحة الاتهام، تركت رشا مقلشي (46 عاما) زوجها وقطعت علاقاتها مع أبنائها الخمسة، بمن فيهم المشتبه به، معاذ هيب – في عام 2006، و بعد ذلك انتقلت من بلدة الزرازير إلى مدينة نوف هجليل التي تتبع إسرائيل، واعتنقت المسيحية.
و مؤخرا، أعادت التواصل مع أبنائها في أعقاب وفاة زوجها السابق، وبحسب النيابة العامة فإن اعتناقها المسيحية، الذي أغضب هيب بشدة، كان الدافع وراء قتلها.
وفقا للائحة الاتهام، فإن جريمة القتل كانت مدبرة، حيث حدد هيب موعد للقاء والدته في 5 أغسطس بالقرب من مدينة الناصرة بنية قتلها والتخلص من الجثة، و بعد أن أقل والدته في سيارته، قام بخنقها بواسطة حبل أو بيديه، بمفرده أو مع آخرين، بنية التسبب في وفاتها.
و في التفاصيل، فقد حفر حفرة ودفن الجثة، كما جاء في لائحة الاتهام، وغطى الحفرة بالحجارة وأوراق الشجر، "لإخفاء موقع الجثة وجعل تحديد مكانها أكثر صعوبة".
في وقت لاحق، لاحظ هيب حاجزا للشرطة أمامه، فاصطدم به ونجح بالفرار من المكان، و بعد ذلك توجه إلى نهر الأردن، وتم اعتقاله بعد مطاردة قصيرة، وفقا للشرطة، وتم اعتقال شقيقي المشتبه به (23 و20 عاما)، بشكل منفصل، ولم يتضح بعد ما إذا كان سيتم توجيه التهم لهما.
و تم العثور على الجثة بعد 26 ساعة من اصطدام المشتبه به بالحاجز، بالقرب من نهر الأردن في شمال البلاد، وتم اكتشاف الجثة في أعقاب عمليات بحث مكثفة، شملت استخدام المروحيات والكلاب وشرطة الخيالة ووحدات تعقب، بحسب الشرطة.
 

إقرأ ايضا

6153062f4236044d7e2ab06b

شاهد.. لحظة التحرش بـ نادين شرارة بشارع قصر العيني

20444324381632748038

نزار الفارس يفاجئ فيفي عبده بسؤال صادم على الهواء (فيديو)

2015_10_14_13_54_47_90

خمسيني يتحرش بقاصر في مكان عام بالرياض والشرطة تكشف هويته

أخبار متعلقة

download

نهاية صادمة.. عاشرها معاشرة الأزواج ثم فسخ خطوبتهما

1046430729_0_352_3072_2014_1000x541_80_0_0_e78a7d54efa16d2afcd29e69531ad2ea

غضب بالسعودية..شاب يقوم بفعل صادم مع فتاة داخل سيارة في الشارع العام(فيديو)

614ac25e4236040c0c612fdc

صدمة.. وفاة المخرج الشاب سامح رمضان بشكل مفاجئ

pic_107857

فنانة شهيرة تستحم مع شاب تثير ضجة على مواقع التواصل

58-645x432

استدرجته عمته.. أقارب شاب يذبحونه ويقطعون جثته والسبب صادم

202108311242194219

هل تعلن ابنة عمرو دياب اعتناق المسيحية للزواج من خطيبها؟