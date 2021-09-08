هل تعلن ابنة عمرو دياب اعتناق المسيحية للزواج من خطيبها؟

الأربعاء، 08-09-2021
08:42 م
أعلنت نور ابنة الفنان عمرو دياب والممثلة شيرين رضا،
خطوبتها على حبيبها البريطاني المسيحي كيران، من خلال صور ظهر فيها الأخير وهو يركع
ويقدم خاتماً من الالماس لحبيبته.
كما نشرت نور عمرو دياب
صورة لها وخطيبها
يقدم لها خاتم
الزواج، ما أثار الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أنه مسيحي بريطاني
وهي مسلمة.
وتساءل البعض حول ما إذا كانت ابنة عمرو دياب ستعتنق
المسيحية
، أم انهما سيبقيان على دينهما ويتزوجان مدنياً، وهو ما لا تقبله الشريعة
الإسلامية من زواج مسلمة بغير مسلم.
ومؤخرًا أثارت نور عمرو دياب
، ضجة وموجة غضب بعد إعلانها أنها ستنتقل
للعيش مع خطيبها
في بيت واحد، وهو ما دفع الفنانة المعتزلة عبير الشرقاوي، إلى الهجوم
عليها ووصف ما تفعله بـ"المقزز".
وكتبت الفنانة عبير الشرقاوي ابنة الراحل جلال الشرقاوي منشورا
عبر حسابها على موقع فيسبوك تهاجم فيه نور عمرو دياب
قائلة:" بنت عمرو دياب واللي
بتعمله شيء مقزز ومقرف إلى أبعد الحدود.. يا بنتي إذا بليتم فاستتروا".
وأوضحت عبير الشرقاوي في ردها على تعليقات متابعيها أن سبب
الهجوم على نور عمرو دياب
جاء بعدما صرحت بنيتها للانتقال والإقامة مع خطيبها
قائلة:"
هى قالت إنها هتنقل و تعيش مع خطيبها
في بيت جديد و لما قالوا لها الدين قالت محدش
يكلمني على الدين".
وقالت نور عمرو دياب
في الفيديو إنها تجهز عش الزوجية مع
خطيبها
وتقوم بشراء أغراضها خلال الفترة الحالية، وألمحت إلى أن خطيبها
أفريقي بريطاني.