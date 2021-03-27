السبت 27 مارس 2021
توقيت مصر 09:01 ص
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير
جمال سلطان
بحث متقدم
الرئيسية
آخر الأخبار
الحياة السياسية
عرب وعالم
الرياضة
مال وأعمال
مقالات
افتح قلبك
تفسير الأحلام
قضايا وحوادث
قبلي وبحري
وجهة نظر
مساحة حرة
فيديو
صحافة عربية وعالمية
ديوان المظالم
الصفحة الأخيرة
أرشيف الأخبار
اتصل بنا
الرئيسية
آخر الأخبار
الحياة السياسية
عرب وعالم
الرياضة
مال وأعمال
مقالات
افتح قلبك
تفسير الأحلام
قضايا وحوادث
قبلي وبحري
وجهة نظر
مساحة حرة
فيديو
صحافة عربية وعالمية
ديوان المظالم
الصفحة الأخيرة
أرشيف الأخبار
كفافي والقاياتي وشباب المنيا ينعون ضحايا قطاري سوهاج
سيد عبدالحفيظ يفجر مفاجأة عن أزمة عبدالله السعيد والتفاوض مع نجمي الزمالك
تصريحات نارية من السعودية بشأن اليمن وإنهاء الصراع
هالة زايد تعلن ارتفاع عدد ضحايا قطاري سوهاج
عاجل.. توجيه جديد من السيسي بشأن حادث القطارين بسوهاج
أول تعليق من الرئاسة التركية على حادث القطارين بسوهاج
فيديو صادم للحظة اصطدام القطارين بسوهاج
العربية: ارتفاع إصابات كورونا لهذا الرقم لأول مرة بالسعودية
إبراهيم سعيد: هذا اللاعب انضم للمنتخب«مجاملة» ونجم الأهلي لا يصلُح
ظهور جديد لـ معز مسعود وحلا شيحة رفقة أبنائهم الستة
ADS
الرئيسية
آخر الأخبار
"بدون بنطلون" .. محيي إسماعيل يثير الجدل بملابسه في مهرجان الأقصر
محيي إسماعيل ومحمود حميدة
السبت، 27-03-2021
08:03 ص
أحمد عادل شعبان
فاجأ الفنان
محيي إسماعيل
منظمي مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بالحضور للمهرجان بجلباب بدلا من الزي الرسمي.
وأضاف: اكتشفت إن البدلة بدون بنطلون فحضرت بالجلباب دا بناء على نصيحة من
محمود حميدة
.
Copy
مصر
المصريون
محمود حميدة
محيي إسماعيل
إقرأ ايضا
أنغام تمتنع عن حضور حفل تكريم والدها .. والسبب مفاجأة
شقيقة سعاد حسني: هذا أغرب ما رأيته في جثمانها عند الغسل
هالة زايد تعلن ارتفاع عدد ضحايا قطاري سوهاج
أخبار متعلقة
نجم الزمالك السابق يطلب وساطة شيكابالا للعودة إلى الفريق: خليهم يوافقوا وأنا جاهز أرجع
شاهد .. آخر مشهد أداه يوسف شعبان قبل وفاته بأيام: تظهر عليه علامات المرض
نجيب ساويرس يقرر تغيير اسمه لهذا السبب الغريب
بسبب الإدمان .. فنانة شهيرة تعتذر للجمهور
زوجة الفنان محمد ثروت: هذا أغرب ما فعله معي يوم الصباحية
علقة ساخنة لـ آسر ياسين أمام الجميع .. والسبب صادم