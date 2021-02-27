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علقة ساخنة لـ آسر ياسين أمام الجميع .. والسبب صادم

آسر ياسين
علقة ساخنة لـ آسر ياسين أمام الجميع .. والسبب غير صادم
 
السبت، 27-02-2021 09:01 ص أحمد عادل شعبان
روى الفنان آسر ياسين تفاصيل علقة ساخنة تعرض لها من قبل 5 أشخاص .

وقال في برنامج "السيرة" إنه في مراهقته طلب من والدته الخروج لكنها رفضت فخرج دون إذنها لمقابلة فتاة.

وأضاف: ذهبت لمقابلتها وحينها تفاجأت بـ 5 أشخاص يوسعوني ضربا أمام الفتاة.

وتابع: لم أعرف سبب ما حدث لكنهم اعتقدوا أنني شخص آخر .

واستدرك: اعتبرت أن خروجي دون إذن والدتي وراء ما حدث فاعتذرت لها.
 

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