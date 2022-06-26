بالفيديو.. ماذا قال قاتل طالبة المنصورة للقاضي؟

أدلى
الطالب محمد عادل، المتهم بقتل نيرة أشرف، طالبة المنصورة، بأقواله أمام المحكمة، قائلا
إن الطالبة نيرة كانت تدعي خلال الفترة الماضية أنه يرغب في الارتباط بها دون رضاها،
متابعا: "نيرة كانت بتقول عني كلام مبيحصلش".
وأضاف
المتهم محمد عادل: "أنا أخدت الصور والشتايم بتاعتها وبعتها لأقاربها، بس هما
قالوا إني بشهر بـ نيرة"، متابعا: "أنا مشهرتش بيها، هي بتنزل الصور والشتايم
والكلام بصوت نيرة ومسجلتش حاجة غصب عنها".
وتابع:
"والد ووالدته نيرة طالبوا بحل الموضوع، صدقتهم وروحت البيت ليهم ولكن هما مضوني
على وصولات أمانة على بياض وجابوا بلطجية".
واستطرد:
"مضوني عشان يضمنوا إن سيرتهم متجيش في الكلام، وقالولي إنهم مالهمش دعوة بينا"،
معقبا: “منذ تلك اللحظة بدأت في التفكير بالانتقام منها”.
وأوضح:
"مكنتش بفكر في إني أقتلها، كنت عايز أنتقم، مكنتش حاطط في دماغي أموتها، كنت
عايز أنتقم لنفسي وفكرة الانتقام مكنتش بالشكل اللي أنا نفذته.. كنت عايز أرد اعتباري
وكرامتي"، متابعا: "بعد فترة قلت إني هسامحها وأنسى اللي حصل ولكنها مصدقتنيش".