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بالفيديو.. ماذا قال قاتل طالبة المنصورة للقاضي؟

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المتهم
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الأحد، 26-06-2022 12:18 م

أدلى الطالب محمد عادل، المتهم بقتل نيرة أشرف، طالبة المنصورة، بأقواله أمام المحكمة، قائلا إن الطالبة نيرة كانت تدعي خلال الفترة الماضية أنه يرغب في الارتباط بها دون رضاها، متابعا: "نيرة كانت بتقول عني كلام مبيحصلش".
وأضاف المتهم محمد عادل: "أنا أخدت الصور والشتايم بتاعتها وبعتها لأقاربها، بس هما قالوا إني بشهر بـ نيرة"، متابعا: "أنا مشهرتش بيها، هي بتنزل الصور والشتايم والكلام بصوت نيرة ومسجلتش حاجة غصب عنها".
وتابع: "والد ووالدته نيرة طالبوا بحل الموضوع، صدقتهم وروحت البيت ليهم ولكن هما مضوني على وصولات أمانة على بياض وجابوا بلطجية".
واستطرد: "مضوني عشان يضمنوا إن سيرتهم متجيش في الكلام، وقالولي إنهم مالهمش دعوة بينا"، معقبا: “منذ تلك اللحظة بدأت في التفكير بالانتقام منها”.
وأوضح: "مكنتش بفكر في إني أقتلها، كنت عايز أنتقم، مكنتش حاطط في دماغي أموتها، كنت عايز أنتقم لنفسي وفكرة الانتقام مكنتش بالشكل اللي أنا نفذته.. كنت عايز أرد اعتباري وكرامتي"، متابعا: "بعد فترة قلت إني هسامحها وأنسى اللي حصل ولكنها مصدقتنيش".

 

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