شاهد أول ظهور لقاتل نيرة أشرف داخل المحكمة

الأحد، 26-06-2022
11:29 ص
ظهر طالب جامعة المنصورة قاتل زميلته الطالبة نيرة أشرف
،
داخل قفص المحكمة بالملابس البيضاء داخل قفص الاتهام، في أولى جلسات محاكمة
ه، بعد أسبوع
من الواقعة التي جرت بجوار سور جامعة المنصورة، وسط الشارع وفي عز النهار.
وظهر قاتل الطالبة نيرة أشرف
، فور دخوله للقاعة، ووجهه إلى
الأرض، قبل أن توجه إليه عدسات كاميرات المتواجدين داخل القاعة وهو مرتديا البيدلة
البيضاء.
فيما ظهرت أسرة طالبة جامعة المنصورة نيرة أشرف
، داخل
قاعة المحكمة. وقال والدها: إنه ينتظر القصاص في المتهم لردع أي شخص يفعل ذلك مرة أخرى.
وأضاف والد نيرة أشرف
، بأنه يثق في القضاء المصري العادل
لكي يعود الحق لأصحابه، والحكم بالقضاء العادل لكى ترتاح نجلته في قبرها.
وأكد والد نيرة أشرف
، أن والدتها أصبحت ابنة لكل المصريين
وان حقها هو حق الجميع.
وقالت والدة نيرة أشرف
: إن شاء الله اعدام، مفيش حاجة تبرد
ناري على بنتي.
و تشهد محكمة جنايات المنصورة، حراسة أمنية مشددة في أولى
جلسات محاكمة
ه في تهمة قتل الطالبة نيرة أشرف
أمام جامعة المنصورة.
وحضر المتهم وسط حراسة أمنية مشددة من قبل قوات الشرطة من
محبسه.