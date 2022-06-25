اعترافات قاتل نيرة أشرف :«هربت من أهلها وراحت الساحل واشتغلت مودلز»

السبت، 25-06-2022
12:01 م
جاء ضمن نص التحقيقات في القضية التي حملت رقم 11409 لسنة
2022 جنح أول المنصورة، والمعروفة إعلاميا بمقتل طالبة المنصورة نيرة أشرف
، أن المتهم
باغتها بعدة طعنات ثم نحرها، وأنه كان يريد الارتباط بها، ورفضت.
وكشفت التحقيقات تفاصيل جديدة في واقعة مقتل الطالبة نيرة
أشرف أمام جامعة المنصورة
، أن المتهم عقد العزم على قتلها؛ انتقاما منها لرفضها الارتباط
به، وإخفاق محاولاته المتعددة لإرغامها على ذلك، حيث وضع مخططا لقتلها، وحدد موعد أدائها
اختبارات نهاية العام الدراسي بجامعة المنصورة
، لتنفيذ الجريمة.
وكشف المتهم عن الحوار الذي تم بينه والد المجني عليها نيرة
قائلا:" انا كلمته وقولتله بنتك بدأت تجيب سيرتي تاني ولقيته بيرد عليا وبيقولي
إن هو مش بايدي حاجه وإن أمها هي اللي ممشياها وإن هو اتأذى من الموضوع ده وإن بنته
مش قادر يسيطر عليها ولا على مراته".
وتابع: "وأنا قولتله ساعتها انا مليش دعوه بالمواضيع
دي وإن أنا ليا حق عندكم وأنت لازم ترجعهولي وإنك تأدب بنتك على كل اللي عملته، وهو
فعلا استجاب للكلام وكانت ساعتها بنته هربانة من البيت ومتغيبه".
وأضاف:" وأنا فضلت اكلم ناس وأتابعها لحد ما عرفت انها
كانت قاعده في الساحل
وأنا قلت لابوها إننا ممكن نعمل محضر تغيب ونرجعها، و أيـوه بعدين
رجعت، لان أبوها قالي أول ماهي رجعت وكان بيحاول يخليني أوافق إن إنا اتجوزها وأنا
كنت موافق وكنت هنسى كل حاجه، وأنا كنت قعدت معاها وكنت بحبها وكنت بصرف عليها دم قلبي
وكنت فعلا مرتبط بها وكنت معكم وكنت ممكن أنسى لها كل حاجه وكل اللي هي عملته بس نتجوز".