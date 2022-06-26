بدء أولى جلسات محاكمة قاتل طالبة المنصورة

الأحد، 26-06-2022
09:11 ص
تشهد محكمة جنايات المنصورة
حراسة أمنية مشددة استعدادا لبدء
أولى جلسات محاكمة
المتهم في قتل الطالب
ة نيرة أشرف
أمام جامعة المنصورة
.
وكانت قد حددت محكمة استئناف المنصورة
جلسة اليوم الأحد،
كأولى جلسات محاكمة
المتهم بقتل الطالب
ة نيرة أشرف
أمام جامعة المنصورة
.
وأمر المستشار النائب العام الأربعاء بإحالة المتهم محمد
عادل إلى محكمة الجنايات؛ لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالب
ة المجني عليها (نيرة)
عمدا مع سبق الإصرار، حيث بيت النية وعقد العزم على قتلها، وتتبعها حتى ظفر بها أمام
جامعة المنصورة
، وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصدا إزهاق روحها، وقد
جاء قرار الإحالة بعد ثمان وأربعين ساعة من وقوع الحادث، كما تم التنسيق مع محكمة الاستئناف
المختصة وتحددت أولى جلسات المحاكمة
اليوم الأحد الموافق السادس والعشرين من يونيو
الجاري.