رهف القحطاني تثير الجدل في أول تعليق على عقوبتها

الثلاثاء، 31-05-2022
10:20 ص
أثارت مشهورة مواقع التواصل الإجتماعي
السعودية
، رهف القحطاني
، الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، في أول تعليق
لها
على العقوبة التي تم فرضها عليها وتغريمها مبلغ 200 ألف ريال، على إثر إساءتها
لدولة أخرى خلال رحلة سياحية في المالديف
، رفقة صديقتها مروج الرحيلي.
وعبرت رهف القحطاني
في فيديو
شاركته عبر حسابها الخاص في موقع التواصل الإجتماعي عن عدم تأثرها مادياً بدفع
المال، لكنها إنزعجت من أسباب أخرى.
وأقسمت القحطاني على عدم تأثرها
بسبب الأمور المادية، ولكن تأثرها كان بسبب وضعها في "وش المدفع" كما
يقولون.
وأكدت رهف القحطاني
أنها لن
تتأثر بهذا المبلغ ولم يشغل بالها دفع الأموال، ولكن كل ما شغلها هو هذا الأمر أن
تكون هي فقط في المواجهة.
وقالت رهف القحطاني
: "أنا
ماني منقهرة على الفلوس، ورب المصحف ما فرقت معي، أقسم بالله أنا ما هزتني ماديا
ماليا يعني، يعني سرقت اتفاهمي أنتي مع الناس بس قهرني إنه حطاني في وش المدفع،
أوكي أنا مالي دخل وما رح يصير لي شيء بس حرام فهمتوا؟ حرام".