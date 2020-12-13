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باعت زوجها وأطفالها من أجل رجل ثري لكن ما حدث غير متوقع!

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ارشيفية
 
الأحد، 13-12-2020 05:42 م المصريون

كشفت زوجة مصرية تفاصيل افتعالها للمشاكل مع زوجها من أجل الانفصال عنه، بعد إنجاب طفلين والتعرف على رجل ثري أغراها بالمال، لكن النتيجة لم تكن متوقعة بعد طلاقها.
وحسب -أخبار اليوم”-- قال المرأة : تعرفت على طليقي خلال فترة الجامعة وبعد صداقة عامين، تحولت مشاعرنا لحب، ومرت 5 أعوام ثقال علينا، بسبب الظروف المادية التي عشناها سويا خصوصا بعد إنجابي طفلين مع بداية الزواج لم تحدث خلافات كبيرة كلها على «تفاهات».
وتابعت: تعرفت على شخص آخر في دورة تدريبية للغة الإنجليزية «منحة» اشتركت فيها بهدف تعليم أولادي اللغة بشكل صحيح والعمل كمترجمة بالقطعة.
وبدأ هذا الشخص يلاحقني ويدفعني للكلام معه،وخفة ظله ونظراته لي كانت تسحبني إليه شيئا فشيء، وكان يشعرني بأنني كملكة، سيارته الفاخرة ومطاعم مميزة تراها عيناي لأول مرة، وكل ما أطلبه مجاب وحينها بدأت علاقتي بزوجي تتوتر وطلبت الانفصال مع استمرار افتعالي للخلافات.
وأضافت: أخبرت مروان بأنني انفصلت عن زوجي لأبدأ معه حياة جديدة، ليخبرني أنه غير مستعد لهذه الخطوة، قائلا: «زي ما سبتي جوزك عشاني.. ممكن تسيبيني لو لاقيتي اللي أحسن مني».
 

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