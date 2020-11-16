عروس السنطة تخون عريسها«ليلة الدُخلة» مع عشيقها (تفاصيل صادمة)

الإثنين، 16-11-2020
10:53 ص
المصريون
أقدمت عروس
على خيانة
عريسها في "ليلة الدخلة
" أثناء التجهيز
لحفل الزفاف ووجودها في الكوافير
، مع عشيق
ها والهرب معه، في واقعة صادمة أحدثت ضجة
وفضيحة كبيرة للأهل والأقارب.
وفي التفاصيل، فقد اهتزت مدينة السنطة بمحافظة الغربية، على وقع الفضيحة بعد
أن أقدمت عروس
على الهرب من الكوافير
ليلة دخلتها برفقة عشيق
ها إلى القاهرة.
وعرضت العروس
أسرتها وعريسها لحرج شديد لما قامت به ليلة دخلتها، وحررت
الأسرة محضراً لإثبات الواقعة بمركز شرطة السنطة ، بحسب وسائل إعلام مصرية .
وكانت الفتاة قد توجهت للكوافير
استعدادا لحفل زفافها، وبعد مرور ساعات
قليلة اكتشفت أسرتها هروبها برفقة شاب إلى القاهرة.
ونقلت صحيفة “اليوم السابع” عن مصدر أمنى مسئول أن الفتاة قامت بتصوير
فيديوهات لها على برنامج الفيديوهات القصيرة “تيك توك” وتمكنت أسرتها من تحديد
مكان تواجدها بالقاهرة.