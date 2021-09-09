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باربي السعودية تثير الغضب بوصلة رقص جريئة وتتحسس أماكن حساسة من جسدها

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باربي
Native
الخميس، 09-09-2021 12:03 م

استعرضت عارضة الأزياء السعودية «باربي نجد»، جسدها وأنوثتها أمام الكاميرا في فيديو تقوم فيه بالرقص بطريقة أغضبت رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
ونشرت عارضة الأزياء السعودية باربي نجد أو Barbie G، مقطع فيديو وهي ترقص على أنغام أغنية “way 2 sexy” وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.
وقد تخطت نجد الخطوط الحمراء، حيث كانت معظم حركاتها إيحائية ومثيرة، حيث ظهرت وهي تضع يدها على صدرها، وتتلاعب بمؤخرتها أثناء رقصها.
وقد أثار الفيديو الجدل بين متابعي نجد، الذين عبروا عن شدة إثارتها خلال الرقص.
من جهةٍ أخرى، كانت شاركت باربي نجد الجمهور صورة لها عبر حسابها الخاصّ على موقع التواصل الإجتماعي ظهرت فيها بملابس فاضحة، وكشفت عن أجزاء من جسدها بطريقة مبالغ فيها، كما بدا واضحاً.
ويبدو أن باربي نجد تحاول دائماً إثارة الجدل بمنشوراتها، فنشرت صورة لها تبدو فيها في حوض الإستحمام، وتظهر شبه عارية، وذلك عبر صفحتها الخاصة، وهو ما يعرضها لهجوم شديد خاصة أنها تتعمد عرض جسدها لتصبح ترند.
شاهد الفيديو بالضغط هنا:
 

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