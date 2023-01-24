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شيخ الأزهر يهنئ الرئيس بمناسبة عيد الشرطة وثورة يناير.. ماذا قال؟

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شيخ الأزهر يهنئ الرئيس بمناسبة عيد الشرطة وثورة يناير.. ماذا قال؟

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شيخ الأزهر
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الثلاثاء، 24-01-2023 10:18 ص

 

تقدم فضيلةُ الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التهنئة إلى  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ووزارة الداخلية قيادةً وضباطًا وأفرادًا، وجموع الشعب ‏المصري، بمناسبة عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير.

 

وأعربُ الأزهر الشريف عن اعتزازه وتقديره لما قدَّمه رجال الشرطة البواسل في ملحمة الإسماعيلية من تضحياتٍ غالية وبذلوا أرواحَهم في سبيل حفظ الأمن والاستقرار والدفاع عن الوطن، فسطَّروا بذلك صفحة من صفحات الشرف والفخر في التاريخ المصري، لتظل هذه الذكرى تاريخًا تتجدد معه عزيمة المصريين كل عام من أجل العمل والبناء والعطاء للوطن.

 


ذكرى 25 يناير

كما هنأ الأزهرُ الشريف الرئيس السيسي وجموع المصريين بذكرى ثورة 25 يناير المجيدة، التي كتبت فصلًا جديدًا في تاريخ النضال المصري والسعي نحو النهوض بالوطن، سائلًا المولى -عز وجل- أن يوفق الرئيس إلى مواصلة مسيرة البناء والتنمية، وأن يهيئ لمصر كل أسباب الرخاء والاستقرار، وأن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.

 

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