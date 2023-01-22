الأحد 22 يناير 2023
توقيت مصر 23:47 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

فيديو صادم.. تمساح يحمل جثة طفل في النهر لإعادته لأهله بعدما فشلوا في العثور عليه

بعد تصدرها التريند.. حقيقة واقعة "أماني" فتاة الشرقية التي أنقذت أسرة من الموت

شابين وفتاتين.. العثور على 4 جثث إحداها متفحمة تثير الرعب في الكويت

عاجل.. المحكمة تصدر قرارًا في إعدام قاتل نيرة أشرف

فنانة شهيرة: تعرضت للاغتصاب في بداية مسيرتي ولم أقاوم كثيرًا خوفًا على حياتي

سهير رمزي تكشف عن المشهد الذي تسبب في طلاقها

"مقبوض عليها".. الداخلية ترد على منة فضالي وتكشف مفاجأة عن اختفاء مساعدتها

هَمَج وإرهابيين.. بيان شديد اللهجة من الأزهر على حرق نسخة من المصحف في السويد

قرب 30 جنيهًا.. سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم الأحد

عادة شائعة.. مدير معهد القلب يحذر من شرب الشاي عقب تناول الطعام

ADS
 

هَمَج وإرهابيين.. بيان شديد اللهجة من الأزهر على حرق نسخة من المصحف في السويد

11579831421616157637
شيخ الأزهر
Native
Teads
الأحد، 22-01-2023 10:14 ص

 

 

أدان الأزهر الشريف، إقدام مجموعة من الإرهابيين التابعين لليمين المتطرف السويدي على حرق المصحف الشريف، في مشهد متكرر يدل على تواطؤ السلطات السويدية مع هؤلاء المجرمين في محاولة للإساءة المتكررة والمتعمدة للمقدسات الإسلامية واستفزاز المسلمين حول العالم.

 

وأعاد الأزهر، في بيان له، التأكيد على أن هذه الأفعال الإجرامية الصادرة من الهمج لن تنال من حرمة المصحف الشريف في قلب إنسان متحضر، وسوف يظل في عليائه كتابًا هاديًا للإنسانية جمعاء، وموجهًا لها لقيم الخير والحق والجمال، لا تنال من قدسيته أحقاد الضالين المجرمين، ولا تصرفات باعثي التعصب والحقد والنفوس المريضة، من أصحاب السجلات السوداء في تاريخ التعصب والكراهية وحروب الأديان.

 

وطالب الأزهر المجتمع الإنساني والمؤسسات الدولية وحكماء العالم، بالوقوف في وجه محاولات العبث بالمقدسات الدينية، وإدانة هذه الأفعال الإجرامية، ووضع حد لفوضى مصطلح حرية التعبير واستغلاله في سوق السياسات والانتخابات، وإساءة استخدامه فيما يتعلق باستفزاز المسلمين واحترام مقدساتهم، وفتح تحقيق عاجل حول تكرار هذه الحوادث التي لا تقل في خطرها عن مردود الهجمات الإرهابية، مشددًا على أن السماح لهؤلاء المجرمين بتكرار هذه الاستفزازات تحت شعار "حرية التعبير"-ولو بالصمت-؛ هو تواطؤ منبوذ يعيق من جهود تعزيز السلام وحوار الأديان والتواصل بين الشرق والغرب، وبين العالم الإسلامي والعالم الغربي.

 

إقرأ ايضا

Capture

فيديو صادم.. تمساح يحمل جثة طفل في النهر لإعادته لأهله بعدما فشلوا في العثور عليه

2(26)

بعد تصدرها التريند.. حقيقة واقعة "أماني" فتاة الشرقية التي أنقذت أسرة من الموت

24-12-20-705799271

فنانة شهيرة: تعرضت للاغتصاب في بداية مسيرتي ولم أقاوم كثيرًا خوفًا على حياتي