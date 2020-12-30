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النيابة تحسم سبب وفاة حاتم علي بشكل مفاجيء داخل الفندق

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حاتم علي
 
الأربعاء، 30-12-2020 11:16 ص المصريون
كشفت نيابة قصر النيل، حقيقة ما أشيع عن وجود شبهة جنائية في وفاة المخرج السوري حاتم علي، الذي فارق الحياة أمس الثلاثاء، بشكل مفاجيء داخل غرفته في الفندق الذي كان يقيم فيه.
وقررت النيابة التصريح بدفن جثة المخرج حاتم علي بعد أن توصلت تحريات المباحث إلى أن الوفاة طبيعية نتيجة أزمة قلبية، ولا شبهة جنائية حول الوفاة.
وكانت النيابة توجهت إلى الفندق الذى كان يقيم به المخرج المتوفى لمعاينة جثته، وتبين عدم وجود أى أثار عنف أو جروح في الجثة، وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة.
يذكر أن المخرج حاتم على حياته بالكتابة المسرحية وكتابة النصوص الدرامية والقصص القصيرة، وحصل على إجازة في الفنون المسرحية من المعهد العالي للفنون المسرحية في دمشق عام 1986، قسم التمثيل،  وهو عضو في نقابة الفنانين في سوريا، بينما بدأ حاتم على مشواره كممثل مع المخرج هيثم حقي في مسلسل دائرة النار عام 1988، ثم توالت مشاركاته في الأعمال الدرامية، وجسد شخصيات مختلفة تنوعت بين الأدوار التاريخية والبدوية والشخصيات المعاصرة. 
 

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