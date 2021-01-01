الجمعة 01 يناير 2021
توقيت مصر 22:24 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

مصري يقتل كفيله بـ7 طعنات في الكويت..وهذا ما جرى له

قبل القمة الخليجية.. رسالة عاجلة من أمير الكويت للملك سلمان

الدولار أمام الجنيه.. تعرف على أسعار أول أيام 2021

إجراء قوي في السعودية بعد تفحم جثث 3 أطفال

بث مباشر.. مباراة الاهلي ووداي دجلة في الدوري

وزير الأوقاف: تهنئة المسيحيين بأعيادهم بر وصلة وواجب وطني

محمد صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب عربى

القرار الأخير لـ" ترامب " في البيت الأبيض .. صادم

شاهد.. تلاوة نادرة للشيخ " الشريم " في الحرم المكي

سلبية مسحة محمد أفشة قبل مواجهة دجلة

ADS
 

قبل القمة الخليجية.. رسالة عاجلة من أمير الكويت للملك سلمان

القمة الخليجية
القمة الخليجية
 
الجمعة، 01-01-2021 08:32 م المصريون
بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، رسالة إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وتأتي هذه الرسالة قبل أيام من انعقاد القمة الخليجية التي تستضيفها السعودية الثلاثاء المقبل.

وتسلم رسالة أمير الكويت وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السعودي عادل بن أحمد الجبير، خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض اليوم الجمعة مبعوث أمير دولة الكويت وزير الخارجية الشيخ أحمد بن ناصر المحمد الصباح.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
 

إقرأ ايضا

أرشيفية

مصري يقتل كفيله بـ7 طعنات في الكويت..وهذا ما جرى له

الدولار أمام الجنيه

الدولار أمام الجنيه.. تعرف على أسعار أول أيام 2021

تفحم جثث 3 أطفال

إجراء قوي في السعودية بعد تفحم جثث 3 أطفال

أخبار متعلقة

الملك سلمان

الملك سلمان يتحدث عن أمر ليس له مثيل سيحدث في السعودية

شمس-الكويتية-1200x796-1

وصلة رقص لـ شمس الكويتية على «عاش سلمان» خلال رحلة سياحية (فيديو)