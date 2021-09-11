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الممرض الذي أمره الطبيب بالسجود لكلبه يفجر مفاجأة وينهار(فيديو)

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السبت، 11-09-2021 11:29 ص

روى الممرض الذي تعرض لإهانة كبيرة على يد طبيب العظام عمرو خيري، بالسجود لكلبه، تفاصيل الواقعة التي أثارت جدلاً واسعاً.
وقال الممرض عادل سالم، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة “MBCمصر”، إن ما ظهر في الفيديو حدث فعلا، في رد على ما زعمه الدكتور خيري أمس لوسائل إعلام محلية بأن نهاية الفيديو مفبركة.
وأشار إلى أن الحادثة كانت من 6 أو 7 أشهر، وأساسها أن كلب الطبيب توفي، ولم يكن الممرض يعرف بأمره ووفاته، لكنه لم يجد لوفاته أهمية، فاستصغر الموضوع واستغرب حزن طبيب العظام الشديد وحداده عليه، فغضب منه الدكتور الذي امتلك كلبا آخر فيما بعد، استصغر شأنه الممرض أيضا، وفق “العربية نت”.
وأوضح أنه لا يريد حقه، ويرغب بإزالة الفيديو “لأنه سبب أذى نفسيا لي وللبلد والأولاد”، فعلق الإعلامي المصري عمرو أديب: “أنا عايزك تشرح لولادك إن أكل العيش مرّ، ولازم يفهموا إن فيه ناس مفترية في الشغل، وإن النائب العام هيجبلك حقك”.
فيما أن الممرض كان يبدو متحفظا، ولا يريد توسيع رقعة المشكلة والاستمرار بالحديث عنها، ولم يتمالك نفسه، فبكى وأعطى الهاتف لمن كان برفقته أثناء المقابلة.
 

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