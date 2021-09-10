ننشر فيديو الطبيب الكامل الذي طالب ممرض بالسجود لكلبه

الجمعة، 10-09-2021
01:32 م
حالة من الغضب اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، عقب
تداول فيديو مدته 4 دقائق صادمة تحت عنوان "طبيب
يطالب مسنا بالسجود
لكلب
".
المقطع -الذي تبلغ مدته 4 دقائق، يظهر خلاله طبيب
وشخصان
يرتديان زي أمن إداري يمسك كل منهما بطرف حبل يقفز من فوقه الممرض
المسن.
الأمر لم يتوقف عند هذا الحد بل امتد إلى معاتبة الطبيب
للممرض
على إهانته كلب
ه ليطلب منه الصلاة والسجود
للكلب
حتى لا يعاقبه.
إدارة الفحص والمتابعة رصدت المقطع الذي قوبل بموجة استهجان
وغضب عارمتين انتابت مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وسط مطالبات بسرعة تحديد هوية
المشكو في حقه وضبطه.
وتعكف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية على فحص المقطع من
خلال إدارة المساعدات الفنية تنسيقا مع قطاع الأمن العام لكشف ملابسات الفيديو لاسيما
إشارة البعض إلى تصويره في أحد مستشفيات القاهرة.
فيما قالت مصادر أنه تم التوصل إلى الطبيب
المتهم، والذي
قال إن هذا الفيديو كان منذ 3 سنوات.
بدوره، قال الدكتور أسامة عبد الحي، وكيل نقابة الأطباء،
إنه لم ترد للنقابة حتى الآن أي شكوى بشأن فيديو الاعتذار لكلب
بين أحد الأطباء والممرض
ين.
وأضاف عبد الحي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث
في مصر" المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر" اليوم الخميس، أن مقطع الفيديو
غير مقبول على الإطلاق وإن مصر دولة قانون ولا يحق لأحد معاقبة شخص آخر، لافتًا إلى
ضرورة تحقيق النيابة الإدارية في الواقعة نظرا لوجود تجاوز إداري.
وتابع أنه مستاء للغاية من مقطع فيديو الاعتذار للكلب
الذي
يعبر عن مأساة بحسب قوله، مشيرًا إلى أهمية تحقيق وزارة الداخلية للوصول لمعلومات وإحالة
الأطراف التي ظهرت في الفيديو للنيابة.
وخرج الدكتور أسامة عبدالحي وكيل نقابة الأطباء في مصر، للتعليق
على فيديو طبيب
يطلب من ممرض
مسن السجود
لكلب
ه، قائلا إنه لم تصلهم أي شكاوى خاصة بالفيديو،
“إلا أنه يحتوي على تجاوزات إدارية”.
وبحسب صحيفة “الوطن” انتقد وكيل نقابة الأطباء ما فعله الطبيب
،
مشيرا أنه لم يكن يتخيل أن عقاب الممرض
بسبب كلب
هذا الطبيب
.
وقال إنه لا يحق لأي طبيب
عقاب أي شخص إلا بالإجراءات القانونية،
مؤكدا أن الأمر يقع تحت سلطة النيابة الإدارية حال كون الواقعة في مستشفى حكومي، وأن
الأمر يخضع لسلطة إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة حال كونه في مستشفى خاص، مطالبا الداخلية
بالوصول لهذا الشخص وإحالته لجهات التحقيق.
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