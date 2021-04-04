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المحكمة تصدر قرارها بشأن فنانة ومخرج شهير بتهمة الزنا

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الأحد، 04-04-2021 03:27 م المصريون

أصدرت المحكمة قرارها في القضية التي أشعلت الرأي العام في العالم العربي عامة وفي المغرب بصفة خاصة، والتي تتعلق باتهام الفنانة نجاة الوافي، بممارسة الزنا مع المخرج الشهير سعيد خلاف، بعد أن ضبطتهما قوات الشرطة داخل شقة الأخير.
وقررت المحكمة تبرئة الفنانة والمخرج من اتهامات بالخيانة الزوجية والتحريض على الفساد، وعلقت الفنانة المغربية نجاة الوافي، قائلة في تدوينة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، :"يصعب علي أن أجد الكلمات المناسبة لأوفي بها حق الاصدقاء والأقرباء والغيورين على الحقيقة، من أصدقائي وأصدقاء أصدقائي وأهلي وأخوتي وأسرتي قاطبة، وعموما كل اللذين وضعوا في الثقة، ولم يشكوا لحظة في أخلاقي ومبادئي، وأعطوني حقي في الانصاف والعدل وإعادة الاعتبار!".
وتابعت الوافي "أظن أننا كلنا معرضات ومعرضون للوقوع في مواقف مماثلة، ووفق سيناريوهات مرتبة، فنصدم حين نكتشف أن بعضا ممن نحبهم ونثق فيهم ليسوا كما نراهم، بل أن في قلبهم غيض وضغينة"، مضيفة "في مثل هذه المواقف تكون مساندة ودعم الصادقين من الناس لنا، هي الملاذ والمساند الوحيد للشخص المظلوم".
وقالت أيضا "لقد عشت تجربة كنتم فيها الابطال الحقيقيون بالنسبة لي، كانسانة اولا وكام واخت وصديقة وجارة قبل أن أكون فنانة أحبها جزء من الجمهور المغربي العزيز، واعطت ما تمكنت من عطاء، وتامل في المزيد من الإسهام في إغراء الحقل الفني المغربي"، خاتمة بالقول "لم أجد أخلص من عبارة الشاعر والانسان المتميز بمساندته ودعمه للمراة عبر الوطن العربي ..."شكرا لاصحاب الوجه الواحد والقلب الواحد والموقف الواحد" نزار قباني".


 

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