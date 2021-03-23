فنانة ظهرت معه في فندق الإقامة.. «صلاح» يضع اتحاد الكرة في حرج شديد(صور)

الثلاثاء، 23-03-2021
12:28 م
المصريون
رغم التعليمات المشددة التي فرضها جهاز المنتخب بقيادة المدير الفني حسام
البدري، بفرض حظر على اللاعبين بعدم الاختلاط بأي شخص بعد مسحة كورونا ودخولهم في
معسكر مغلق، ،
استعدادًا لمواجهتي كينيا وجزر القمر في الجولتين الخامسة والسادسة بتصفيات كأس
الأمم الأفريقية، نشرت الفنانة
نوران خليل، صورة رفقة النجم محمد صلاح
لاعب
نادي ليفربول والمنتخب المصري، أثناء تواجده داخل الجيم في فندق
إقامة الفريق.
ونشرت نوران
خليل صورة لها مع محمد صلاح
من داخل "الجيم" الخاص بالمنتخب، معلقة
عليها: "صورة القرن".
وأحدثت الصورة
ضجة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مما أثارت جدلًا كبيرًا بسبب الإجراءات الإحترازية المفروضة على
اللاعبين بسبب انتشار فيروس كورونا، والتعليمات بعدم التعامل مع أي من النزلاء
بالفندق
.
وتسببت صورة
محمد صلاح
مع المغنية، في إحراج بالغ لاتحاد الكرة
، الذي منع الزيارات عن المنتخب
حفاظا على سلامة اللاعبين، وأكد في بيان رسمي أن المعسكر مغلق".
وقال اتحاد
الكرة في بيانه أول أمس، الأحد: "قرر الاتحاد المصري لكرة القدم منع الزيارات
عن معسكر المنتخب الوطني قبل سفره إلى كينيا وذلك في أعقاب اجراء مسحات طبية لجميع
أعضاء البعثة تفاديا لأي اختلاط وتجنبا لحدوث عدوى مع أعضاء البعثة الذين ستثبت
سلبية مسحاتهم.