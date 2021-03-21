الأحد 21 مارس 2021
توقيت مصر 21:58 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

صدمة.. اغتصاب فنانة شهيرة على يد صديقها في حدائق الأهرام

«بن زايد» ينشر صورته مع والدته لأول مرة

صدمة في الوسط الفني.. وفاة فنانة شابة بسكتة قلبية مفاجئة

وفاة عامل في مستشفى دنماركي بجلطة بعد حصوله على لقاح كوفيد

فيديو.. أجسام غامضة تطارد خلف رائد فضاء في محطة الفضاء الدولية

قرار رسمي سعودي بحل مجلس إدارة نادي النصر بشكل مفاجئ

قرار حازم من اتحاد الكرة تجاه محمد صلاح

حاربت الحجاب ودعت للعُري.. مالا تعرفه عن نوال السعداوي

وفاة نوال السعداوي بعد صارع مع المرض

الرئيس يحذر بشدة:«معندناش خيار تاني»

ADS
 

صدمة.. اغتصاب فنانة شهيرة على يد صديقها في حدائق الأهرام

1220202153757707168971
ا
 
الأحد، 21-03-2021 08:58 م المصريون

في واقعة صادمة، تعرضت فنانة شهيرة إلى الاغتصاب من صديقها بعد قضائها معه سرهة ليلية في أحد الملاهي الليلية.
وفي التفاصيل فقد تقدمت فنانة- لم يتم كشف هويتها- ببلاغ إلى قسم شرطة الهرم يفيد تعرضها للاغتصاب تحت تهديد السلاح  على يد صديقها أثناء عودتها للمنزل بعد خروجهما سويا للسهر داخل ملهى ليلي.
وقالت الفنانة في محضر الشرطة- حسب الوطن- إنها خرجت مع صديقها بمحض إرادتها بعد أن جرى بينهما اتصال هاتفي واتفقا على الخروج سويًا للسهر داخل ملهى ليلي في شارع النيل بالجيزة، وعندما عادا في الساعة الثالثة صباحًا اعتدى عليها صديقها بالضرب ثم اعتدى عليها كرها عنها تحت تهديد السلاح.
وأوضحت أن واقعة الاعتداء عليها كانت مرتبة من صديقها لأنه انحرف بسيارته وهما في طريق العودة وسلك طريقًا غير طريق منزلها وأجبرها على دخول شقة في العقار 204 بحدائق الأهرام تحت تهديد السلاح قبل أن يعتدي عليها.
وأثبت التقرير الطبي الصادر عن مستشفى الهرم وجود إصابات في جسد الفنانة بعد توقيع الكشف الطبي الظاهري عليها عبارة عن سحجات في الوجه والصدر والبطن والظهر والفخذين والذراعين وتوجد كدمات بالرأس والفخذين والظهر.

وقررت النيابة ضبط وإحضار المتهم، لسماع أقواله ومواجهته بتهمة الاغتصاب للمجني عليها داخل شقة تحت تهديد السلاح.
 

إقرأ ايضا

5

صدمة في الوسط الفني.. وفاة فنانة شابة بسكتة قلبية مفاجئة

أرشيفية

وفاة عامل في مستشفى دنماركي بجلطة بعد حصوله على لقاح كوفيد

أرشيفية

فيديو.. أجسام غامضة تطارد خلف رائد فضاء في محطة الفضاء الدولية

أخبار متعلقة

Capture

لحظة خروج شقيقة فنانة شهيرة من السجن في أشهر قضية أخلاقية(فيديو)

05-12-16-327525552

فنانة شهيرة تثير الجدل بفيديو صادم عقب خروجها من السجن 10 سنوات

cropped_9141016_1615371854

فنانة كويتية شهيرة تثير ضجة بفيديو مع والدتها في وضع مثير

158810000_292441752313366_5909672179982848578_n

فنانة شهيرة تصدم الجميع بما فعلته داخل الكنيسة وتحسم جدل ديانتها(فيديو)

07-03-21-471232763

رانيا يوسف تتعهد لأحد متابعيها بزيارة الصعيد

Capture

بينهما 31 عامًا.. فنان شهير يفاجئ الجميع بالزواج من فنانة في عمر ابنه(صور)