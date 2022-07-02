المحكمة ترفض تطليق مسيحية مضبوطة في قضية دعارة وتكشف السبب

السبت، 02-07-2022
10:59 ص
قال المحامي بيتر النجار، إن المحكمة
رفضت تطليق سيدة مسيحية
رغم إدانتها في قضية دعارة
.
وأوضح "النجار" إن "كيرلس ل" أقام دعوى
قضائية لتطليق زوجته "زيزي ر" وقدم إلى المحكمة
مستندات تفيد إدانتها في
قضية تسهيل دعارة
و بغاء وإدارة محل لتسهيل الممارسات المنافية للآداب .
لكن المحكمة
رفضت الحكم بالتطليق حيث أن ديانة الزوج لا تتيح
الطلاق
إلا في حالة الزنا لكن الزوج قدم أوراقا تفيد أن زوجته تورطت في "تسهيل"
الدعارة
ولم تمارس الدعارة
بنفسها وبالتالي لا يمكن تطليقها .
و تضمن الحكم أن "زيزي ر" اتفقت مع "هبة أ"
و "نورهان أ" على ممارسة البغاء مع راغبي المتعة الحرام دون تمييز بمقابل
مادي.
وقضت المحكمة
بحبس "زيزي " لمدة سنة مع الشغل والنفاذ
.