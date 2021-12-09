الخميس 09 ديسمبر 2021
توقيت مصر 16:17 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

«كاف» يوجه صدمة كبيرة لـ الأهلي.. ماذا سيفعل؟

مسابقة لتصميم أفضل شعار لوزارة سعودية مقابل 50 ألف ريال

تحذير أمني عال الخطورة في السعودية بسبب «واتساب»

لبنان يعلن تسجيل أول حالتين بـ«أوميكرون»

فنانة شهيرة ترد على الهجوم بسبب مشهد عارية تمامًا: «فخورة بالفيلم ده»

بعد الحكم بحبسه عامين.. قصة أحمد فلوكس مع لاعبة منتخب مصر ياسمين عزت

ثالث دولة خليجية يظهر بها «أوميكرون»

بعد تزايد انتشار«أوميكرون».. تنبيه عاجل من «الصحة العالمية» لحكومات جميع الدول

حكم قضائي ضد طارق الشناوي وإعلامية شهيرة لصالح حلا شيحة ومعز مسعود

رد فعل والدة «سفاح الإسماعيلية» بعد قرار المحكمة ضد نجلها

ADS
 

لبنان يعلن تسجيل أول حالتين بـ«أوميكرون»

images
ا
Native
Teads
الخميس، 09-12-2021 01:12 م

أعلن لبنان اليوم الخميس، تسجيل أول إصابتين بـ«أوميكرون».
وأعلن وزير الصحة اللبناني، فراس الأبيض، اليوم الخميس، تسجيل إصابتين بالمتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون".
ونقلت قناة "أو تي في"، ظهر اليوم الخميس، عن فراس الأبيض، أنه بعد تتبع الحالات الإيجابية القادمة من خارج لبنان، فإن هناك شك في وجود حالتي من متحور "أوميكرون" دخلتا إلى البلاد.
وفي سياق متصل، أعلنت شركة "فايزر" للصناعات الدوائية أن دراسات مختبرية أولية أظهرت أن الحصول على 3 جرعات من اللقاح الذي تنتجه الشركة يحيد المتحور الجديد من فيروس كورونا "أوميكرون".
 

إقرأ ايضا

image

مسابقة لتصميم أفضل شعار لوزارة سعودية مقابل 50 ألف ريال

49141015_303

تحذير أمني عال الخطورة في السعودية بسبب «واتساب»

9202130104028132856161

فنانة شهيرة ترد على الهجوم بسبب مشهد عارية تمامًا: «فخورة بالفيلم ده»

أخبار متعلقة

علماء ينشرون صورة «أوميكرون» في الصين

1624667_0

تسريب وثيقة تكشف الملبلغ الذي حصل عليه جورج قرداحي للإستقالة

202111121154135413

رغم عدم تسجيل حالات أوميكرون.. ألمانيا تُصنف دولة عربية بأنها «عالية الخطورة»

2021_8_28_13_16_21_849

متحور أكثر خطورة من «أوميكرون» يثير الجدل

1624667_0

بعد أزمة قطع العلاقات.. جورج قرداحي يوجه رسالة مفاجئة للإمارات

158471651420

السعودية تعلق القدوم من 17 دولة بينهم مصر