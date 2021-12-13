خبر غير سار من الصحة العالمية بشأن «أوميكرون»

الإثنين، 13-12-2021
11:01 ص
أوضحت منظمة الصحة العالمية
أن سلالة “أوميكرون
” من فيروس كورونا تنتشر
بشكل أسرع من سابقاتها، مشيرة إلى أنه يجعل اللقاحات أقل فعالية.
وأبانت “الصحة العالمية
”:”حالات الإصابات بين الناس بهذه النسخة تم رصدها
حتى 9 أكتوبر 2021 في 63 دولة بكل مناطق منظمة الصحة العالمية
”.
ولفتت إلى أن نسخة “أوميكرون
” لفيروس كورونا المسبب لعدوى “كوفيد-19” يبدو
أنها تنتشر بشكل أسرع من المتحورة “دلتا
” المسؤولة حاليا عن معظم الإصابات في
العالم، وفق “روسيا اليوم”.
فيما توقعت المنظمة “أن تتفوق أوميكرون
على دلتا
في الأماكن التي فيها
انتقال مجتمعي”.