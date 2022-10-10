شاب يصفع طالبة على وجهها أمام المدرسة والأخيرة ترفض تحرير محضر.. ما القصة؟

الإثنين، 10-10-2022
02:29 م
أثار مقطع فيديو متداول عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، غضبا
واسعا بين المتابعين والأهالي، حيث يظهر في المقطع شاب يصفع فتاة
على وجهها أمام
مدرستها.
وطالب النشطاء بضرورة التحقيق في هذه الواقعة وضبط الشاب مرتكب هذا الفعل
والتحقيق معه، واتخاذ الإجراءات القانونية ضده، إلا أن شهود العيان أكدوا أن الفتاة
لم تحرر محضرا بالواقعة.
فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول طنطا
بمديرية أمن الغربية بحدوث مشاجرة أمام بوابة إحدى المدارس، وكذا الفيديو المتداول
عن الواقعة.
حدثت المشاجرة أمام بوابة إحدى المدارس في مدينة طنطا
بمحافظة الغربية،
وذلك خلال دخول الطلبة الفترة المسائية، حيث كان هناك حديث بين طالبة وطالبين قبل
دخول المدرسة.
تطور الحديث إلى مشادة كلامية بين الطرفين بسبب المزاح، ثم تطورت لمشاجرة
تبادلوا خلالها التعدى بالضرب "صفع على الوجه"، حيث صفع الشاب الطالبة
وتعدى عليها بالضرب دون حدوث أي إصابات.
قامت ناظرة المدرسة، باصطحاب الطرفين إلى داخل المدرسة وإجراء الصلح بينهم،
حيث رفض الطرفان تحرير محضر بالواقعة.