محاكمة جنائية.. بيان عاجل من النيابة العامة بشأن زوج «عروس الإسماعيلية»

الخميس، 13-10-2022
11:33 ص
قررت النيابة العامة
، الخميس، إحالة المتهم في القضية المعروفة إعلامياً
باسم "عروس الإسماعيلية"، إلى المحاكمة الجنائية.
واتهمت النيابة المتهم باحتجاز زوجته بمسكن أحد ذويه، وتقييده حريتها،
وإحداثه عمدًا إصابات بها.
وأشارت النيابة، في بيان الخميس، إلى أنها استكملت إجراءاتها في القضية
بسؤال والد المجني عليها، الذي قال إن ابنته استغاثت به فور وصوله للعقار الكائن
به مسكنها ومسكن شقيق زوجها.
ووفقا لبيان النيابة، خرجت العروس المجني عليها من شرفة مسكن شقيق زوجها
مستغيثة بوالدها من تعدي زوجها عليها.
وأوضحت النيابة أنها سألت صحفية على صلة بالمجني عليها وزوجها، وشهدت أن
الضحية أخبرتها بتعدي زوجها عليها، وأنها أبلغت الشرطة بالواقعة، بعدما رأت ما بها
من إصابات.
ولفتت النيابة العامة
إلى أن تحريات الشرطة أكدت صحة حدوث الواقعة.