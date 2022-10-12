أول قرار من النيابة.. تطورات جديدة في قضية «عروس الإسماعيلية»

الأربعاء، 12-10-2022
11:08 ص
في أول قرار من النيابة العامة
، ضد زوج مها محمد المعروفة إعلاميًا
بـ" عروس الإسماعيلية"، قررت النيابة حبس المتهم4 أيام على ذمة
التحقيقات.
وكانت "عروس الإسماعيلية" رفضت التصالح مع زوجها، بعد القبض عليه
وحبسه لاعتدائه عليها، مشيرة إلى أنه حرر محضرا ضدها يتهمها خلاله بالسرقة والخروج
من المنزل دون إذنه.
وكانت الشرطة ألقت القبض على الشاب، بعد أن أثارت مها محمد "زوجته"،
الجدل مجددًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد حوالي 8 أشهر من حفل زفافها
المثير.
وتصدرت "عروس الإسماعيلية" حديث السوشيال ميديا في مصر من جديد،
بعد أن حررت محضرًا رسميًا ضد زوجها، تتهمه فيه بالاعتداء عليها بالضرب وحبسها.
واتهمت مها محمد زوجها بـ"الاعتداء عليها بالضرب المبرح ما أدى إلى
إصابتها في أماكن متفرقة من جسدها، وحبسها لمدة 15 يومًا داخل غرفة".