فنان سعودي شهير يهاجم الحكومة الكويتية.. لهذا السبب

الإثنين، 08-03-2021
11:57 ص
هاجم الفنان السعودي عبدالله السدحان
، قرار الحكومة بحظر
التجول في الكويت
، مبدياً استيائه من قرار الحظر في الكويت
.
وقال “السدحان”:” منظر محزن حقيقة لأن اليوم أول يوم بقرار
منع التجول، والحظر شوفوا السيارات شوفوا العالم ، وتابع : وش اللي حظر من الساعة 5″ .
وأضاف “السدحان”:” خلو العالم تطلع من دوامها تروح بيوتها
أو تجيب لأهلها كم غرض بدال، هالزحمة يعني 7 يبدأ 7 ونص هذا رأيي أنا ورأي الأكثرية”
لكن من يفهم .
وعلق “السدحان”، على الفيديو الذي نشره لتزاحم السيارات في
الكويت
، قائلا:”حقيقة قرار الحظر بدءًا من 5 مساء قرار مستعجل، وأنا أتحدث معتبرًا
نفسي أحد أبناء هذا الوطن بحكم إقامتي فيه مع أحبتي”.
وكان “السدحان”، أقام في الكويت
بعد انضمامه لفريق عمل مسلسل
“شيلويح ناش”، الذي سيعرض في رمضان المقبل.