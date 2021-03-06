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كويتية شهيرة تؤازر فنانة مصرية مصابة بالشلل.. شاهد ماذا حدث

مي العيدان و منى عبد المجيد
مي العيدان و منى عبد المجيد
 
السبت، 06-03-2021 09:25 م الطيب حسين
حرصت الإعلامية الكويتية مي العيدان، على مؤازرة فنانة مصرية تعاني من الشلل. جاء هذا بعد أن نشرت العيدان مقطع فيديو تؤازر فيه الفنانة منى عبد المجيد.

وتعيش "عبدالحميد" في دولة الكويت، وتعاني من الإصابة بالشلل بسبب عمليات التجميل.

وفي الفيديو الذي لم يتعد الـ20 ثانية، أعربت الفنانة المصرية عن حزنها لانتشار شائعة وفاتها.

وتابعت بشأن إصابتها بداعي عمليات التجميل: “كل اللي عملته في خدي إني خذيت إبر كولاجين وطلع عندي شلل وجلطة وتجمع دموي بالبطين الأيسر”.

وشاركت منى عبد المجيد في عدد من الأعمال الخليجية، أبرزها: “عديل الروح، الإمبراطورة، بو هباش، أم البنات، للحياة ثمن”.
 

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