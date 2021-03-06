كويتية شهيرة تؤازر فنانة مصرية مصابة بالشلل.. شاهد ماذا حدث

السبت، 06-03-2021
09:25 م
الطيب حسين
حرصت الإعلامية الكويت
ية مي العيدان
، على مؤازرة فنانة مصرية تعاني من الشلل
.
جاء هذا بعد أن نشرت العيدان مقطع فيديو تؤازر فيه الفنانة منى عبد المجيد
.
وتعيش "عبدالحميد" في دولة الكويت
، وتعاني من الإصابة بالشلل
بسبب عمليات التجميل.
وفي الفيديو الذي لم يتعد الـ20 ثانية، أعربت الفنانة المصرية عن حزنها لانتشار شائعة وفاتها.
وتابعت بشأن إصابتها بداعي عمليات التجميل: “كل اللي عملته في خدي إني خذيت إبر كولاجين وطلع عندي شلل وجلطة وتجمع دموي بالبطين الأيسر”.
وشاركت منى عبد المجيد
في عدد من الأعمال الخليجية، أبرزها: “عديل الروح، الإمبراطورة، بو هباش، أم البنات، للحياة ثمن”.