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تحرك مفاجئ من عائلة مشاري البلام ضد وزارة الصحة الكويتية

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البلام
 
الإثنين، 15-03-2021 10:00 ص

قررت عائلة الفنان الكويتي الراحل مشاري البلام، التحرك قانونيًا عبر توكيل محام لطلب تحقيق موسع لكشف أسباب وفاة البلام.
وأعلن محامي الأسرة حسين بن شيبة، أن العائلة أسندت إليه مهمة مطالبة وزارة الصحة الكويتية بفتح تحقيق للوقوف على أسباب الوفاة بدقة مع إعداد تقرير مفصل عن حالة الراحل.
يأتي ذلك بعد تداول منصات التواصل مقطع فيديو ظهر فيه والد البلام متحدثا عن سبب موت نجله، مشيرا إلى تطعيمه وهو مصاب بكوفيد-19، علاوة على حقنه بالكورتيزون “ما أنهى حياته”.
وتوفي الفنان مشاري البلام، أواخر الشهر الماضي عن 48 عاما، متأثرا بإصابته بكورونا.
وكان صالح البلام والد الفنان مشاري البلام قد صرح بأنه لا توجد لديه نية لمقاضاة وزارة الصحة الكويتية؛ لأنها في النهاية ملتزمة بما تقره منظمة الصحة العالمية.
وعلق والد الفنان الراحل قائلا: "اللي أنا واثق منه أنه مو لقاح كورونا اللي يذبح، لكن إبرة الكورتيزون هي اللي تذبح وتموت".
 

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