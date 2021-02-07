الأحد 07 فبراير 2021
توقيت مصر 13:35 م
المصريون
رئيس مجلس الإدارة و رئيس التحرير

جمال سلطان

pdf
بحث متقدم

المالية : صلاحية ٣ أشهر لرقم القيد الجمركي المبدئي

برلماني : دمج الاقتصاد غير الرسمي يزيد الحصيلة الضريبية ويقلل من عجز الموازنة

زلزال قوي يضرب الفلبين

القضاء الإدراي يصدم مرتضى منصور بقرار جديد

شاهد/ أخطر عملية اغتيال لابنة النبي الكبرى.. ماذا فعل الرسول مع القاتل؟

قناة عربية مفتوحة تعلن بث مباراة الأهلي وبايرن ميونخ

فنانة شهيرة تصدم الجميع وتُحمل المرأة سبب التحرش

«أبي الطب الإسلامي» في إيران: لقاح كورونا يسبب الشذوذ

النبوي بمنطقة سقارة لتصوير فيلم عن الحضارة المصرية

ترامب يعود لمواقع التواصل بمنصة غريبة

ADS
 

القضاء الإدراي يصدم مرتضى منصور بقرار جديد

20210114115702572
مرتضى منصور
 
الأحد، 07-02-2021 12:38 م المصريون

تلقى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، صدمة اليوم بصدور قرار من محكمة القضاء الإدارى، برفض الطعن المقام منه وأعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك السابقين، والذي يطالب بإلغاء قرار رقم 520 لسنة 2020 بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك، في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزي.
كما طالبت الدعوى، بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020 متضمنًا في مادته الأولى تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادى الزمالك للألعاب الرياضية تضم ثلاثة أعضاء.
 

إقرأ ايضا

89026._________65

شاهد/ أخطر عملية اغتيال لابنة النبي الكبرى.. ماذا فعل الرسول مع القاتل؟

Capture

فنانة شهيرة تصدم الجميع وتُحمل المرأة سبب التحرش

عباس تبريزيان

«أبي الطب الإسلامي» في إيران: لقاح كورونا يسبب الشذوذ

أخبار متعلقة

Capture

صدمة في الكويت بعد تصريحات وزير المالية

فريق الأهلي

عضو اللجنة التنفيذية لإدارة الزمالك يستفز الأهلي بمعلومة غير موثقة عن النادي

download

قرار رسمي بإيقاف حكم مباراة الزمالك وأسوان شهرًا

unnamed

قرار عاجل من القضاء بشأن الفيلم المسيئ للرسول

مرتضى منصور

مفاجأة.. لجنة إدارة الزمالك تلغي قرار مرتضى منصور

872597_0

الحبس 17 عامًا لرجل اغتصب زوجته ومنعها من وضع المكياج