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الحبس 17 عامًا لرجل اغتصب زوجته ومنعها من وضع المكياج

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أرشيفية
 
الثلاثاء، 19-01-2021 03:05 م المصريون

حصل زوج مغربي على حكم بالحبس 17 عامًا بتهمة اغتصاب زوجته ومنعها من وضع المكياج وتقييد حريتها.
وفي التفاصيل، فقد أصدر القضاء الإسباني، أحكاما وصلت إلى 17 سنة سجنا نافذا، في حق مهاجر مغربي بمنطقة نافارا شمال البلاد ، وذلك بتهم اغتصاب واحتجاز زوجته، وتقييد حريتها، كما كان يمنعها من وضع الماكياج والتواصل مع عائلتها.
وأفادت مصادر  إعلامية محلية، أن المهاجر كان يعامل زوجته بقسوة ويحرمها من التحدث مع أقربائها ويمنعها من التزين بوضع مساحيق التجميل، كما كان يجبرها على معاشرته بالقوة.
وأضافت المصادر أن النيابة العامة طالبت الهيئة القضائية بالحكم على الزوج ب68 سنة سجنا، إلا أن المحكمة قضت بإدانته ب17 سنة نافذة في انتظار الحكم الاستئنافي، حيث أكد محامي المتهم تقديم طعنه في الحكم الصادر أمام الغرفة الجنائية لمحكمة العدل العليا.
 

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