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قرار رسمي بإيقاف حكم مباراة الزمالك وأسوان شهرًا

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اتحاد الكرة
 
الإثنين، 25-01-2021 02:27 م

اتخذت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد كرة القدم قرارًا بإيقاف محمد يوسف، حكم لقاء مباراة فريق الزمالك وأسوان، التي أقيمت بينهما أول أمس في إطار لقاءات الجولة التاسعة من منافسات الدوري الممتاز .
وقرّرت لجنة الحكام إيقاف محمد يوسف حكم الساحة بجانب إيقاف حكم الفيديو " الفار " لمدة شهر كامل عن إدارة أي مباراة في الدوري الممتاز بسبب الأخطاء التحكيمية التي تم الوقوع بها في مباراة الزمالك وأسوان .
وكان الزمالك أعرب في بيان رسمي عن استيائه من القرارات التحكيمية ضده في مباراة أسوان، وعدم احتساب ركلة جزاء واضحة لـ إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأبيض بعد عرقلة لاعب أسوان له.
وعلى الجانب الآخر، أكد الإعلامي أحمد شوبير أن الحكم المونديالي جهاد جريشة يقترب من إدارة مباراة الأهلي وبيراميدز المقرر إقامتها غدًا الثلاثاء بملعب الدفاع الجوي في إطار لقاءات الجولة العاشرة من منافسات الدوري الممتاز.
 

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