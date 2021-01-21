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مفاجأة.. لجنة إدارة الزمالك تلغي قرار مرتضى منصور

مرتضى منصور
مرتضى منصور
 
الخميس، 21-01-2021 04:50 م المصريون
في مفاجأة سارة، قررت اللجنة القضائية المؤقتة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة اللواء عماد عبد العزيز، إلغاء قرار المستشار مرتضى منصور رئيس النادي الموقوف بشطب بعض العضويات العاملة بدون سند قانونىي، والذي أثار الجدل ولجأ بعضهم للقضاء من أجل إنصافه.

ومنحت اللجنة القضائية المكلفة بإدارة شئون الزمالك الحق لما يقرب من 4000 عضو عامل بالعودة لممارسة حقه بدخول النادي حال امتلاكه حكم قضائى بالعودة وكذلك عدم وجود ما يمنع من شطبهم.

وقالت اللجنة القضائية- حسب صدى البلد-: يعود مباشرة لعضوية النادي الأبيض كل من معه إثبات أنه سدد في قسم الشرطة ومن لا يملك أي دليل على محاولة السداد سيدفع ضعف مبلغ الاشتراك لاسترداد العضوية وهذا الأمر سينعش خزينة النادي خلال الفترة المقبلة.
 

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