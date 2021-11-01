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القبض على عريس سعودي بسبب ما فعله في حفل الزفاف

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القبض على عريس سعودي بسبب ما فعله في حفل الزفاف

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ارشيفية
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الإثنين، 01-11-2021 09:10 ص
أوقفت الجهات الأمنية السعودية في "شقراء" عريسًا، بعد انتشار مقاطع فيديو لإطلاق نار في حفل زواجه في الشارع، وداخل إحدى الاستراحات بأحد أحياء المحافظة.
وفي التفاصيل بحسب "سبق"، فقد تبين أن أحد الشباب احتفل بزواجه في إحدى الاستراحات داخل أحد أحياء شقراء، وأثناء مسيرة المركبات جرى إطلاق نار كثيف من أسلحة نارية في الشارع المؤدي لمقر الاحتفال، ثم دخل المحتفلون الاستراحة، وأكملوا احتفالهم حاملين الأسلحة النارية.
وتم تداول مقاطع لتلك الأحداث في بعض وسائل التواصل، وبناء على هذه الأحداث بحثت الجهات الأمنية عن العريس لاستدعائه كونه المسؤول عما يجري في حفل الزواج، فلم تجده؛ فاستدعت والده الذي أفاد بأن العريس سافر خارج المحافظة.
وبعد أن قَدِم “العريس” من السفر أوقفته الجهات الأمنية في الحال لمساءلته عن الأحداث التي جرت في حفل زواجه، إضافة إلى مطالبته بأسماء مُطلقي النار وحاملي الأسلحة في الاحتفال ومسيرة الزواج؛ ليتحول الفرح والاحتفال إلى سجن ومساءلة بسبب مخالفة الأنظمة، وتعريض حياة الآخرين للخطر.
 

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