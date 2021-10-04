شاهد لحظة القبض على نجل فنان شهير رفقة 7 آخرين بينهم فتيات

الإثنين، 04-10-2021
10:56 ص
ألقى مكتب مكافحة المخدرات
في مدينة مومباي بالهند، القبض
على آريان خان، نجل
الممثل الهندي الشهير شاروخان، رفقة 7 أشخاص آخرين أثناء وجودهم
على متن سفينة سياحية، بتهمة تجارة المخدرات
.
وقال سمير وانكيد، مدير منطقة مكتب مكافحة المخدرات
، بحسب
صحيفة «هندوستان تايمز» الهندية أن القوات هاجمت الحفل الصاخب على سفينة «كورديليا»
ليلاً، وضبطت آريان خان الذي يبلغ عمره 23 عاما رفقة 7 آخرين من بينهم نساء، وكانوا
في حالة من اللا وعي.
وأشار إلى أنه خلال مداهمة الحفل، قام المشتبه بهم بإخفاء
المخدرات
في ملابسهم وحقائبهم.وتمكن فريق مكتب مكافحة المخدرات
، من ضبط المواد المخدرة.
ومن المقرر أن يمثل المتهمون أمام المحكمة؛ لإتمام الإجراءات
القانونية.